元朗盛屋村银主盘 开拍价230万低28%

元朗盛屋村靠近丫髻山，且邻近元朗工业邨，可轻松享受都市生活及自然景观，区内一个银主盘，开拍价230万，较估价低逾28%，平均呎价约3522元。

元朗屏山盛屋村453号地下，银主开拍价230万，较估价低28%。

附474方呎花园

忠诚拍卖行发言人表示，元朗屏山盛屋村453号地下，面积653方呎，附连474方呎花园，2房间隔，银主开拍价230万，较银行估价约320万低约90万或28%，平均呎价约3522元，将于11月26日（三）拍卖。

该单位间隔四正实用，全屋采工业风格，尽显稳重格调。甫进屋即可见长形客厅，可供住户自由放置家具。于大厅处设有一个小型储物房，住户可放置小型物件于内，增加房间储物空间。该厨房以落地玻璃幕墙营造梗厨设计，不但美观亦有效隔绝油烟飘出，房间同样利用玻璃墙分隔作两个睡房，并且两边均设有窗户，采光度充足。

小学校网为73，虽然学校选择较少，但胜在不少重点小学位处网内，整体学校质素亦不俗，学校如圣公会灵爱小学、南元朗官立小学、光明学校等均深受区内家长追捧。

中学校网为元朗区，区内中学特色多元，如天主教崇德英文书院有非常丰富浓厚的英语学习氛围，另外新界乡议局元朗区中学、元朗信义中学，均位列全港百大的英文中学。

