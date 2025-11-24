孟公屋红屋村全幢1500万拍卖 较银行估价低逾6%

西贡环境清幽，背山邻海，有「香港后花园」美名，同时接近将军澳一带，生活配套设施齐全，区内红屋村一个银主盘，开拍价1500万，较银行估价低逾6%，平均建筑呎价约7143元。

黄开基拍卖行发言人表示，西贡孟公屋红屋村30号全幢，建筑面积2100方呎，4房2套间隔，属银主盘，开拍价1500万，较银行估价约1600万低约100万或6%，建筑呎价约7143元，将于11月26日（三）拍卖，同场共有约27项物业可供竞投。

该单位间隔四正实用，客饭厅呈长方开则，配合家具可轻易间隔出客饭厅位置，采开放式厨房设计，令空间看来阔落，其余楼层及单位同样空间宽阔，其中有楼层客厅设有落地玻璃趟门连接室外露台，增加采光度。

位处孟公屋最高点 景观开扬

另外，该楼盘位处孟公屋最高点，景观开扬，不但可外望翠绿山林，远眺亦可望将军澳市区一带景致，同时私隐度高，属市场上罕见放售盘源。

小学校网为95，区内共有22间官津小学，选择多元，其中如保良局冯晴纪念小学及将军澳天主教小学深获区内家长垂青。

中学校网为西贡区，其中将军澳官立中学、保良局罗氏基金中学、迦密主恩中学及基督教宣道会宣基中学均为区内名校。