楼市稳步上扬 明年料升5% 英皇杨政龙：豪宅「追落后」可看高一线

本港银行跟随美国重启减息之后，整体楼市气氛明显升温。英皇国际副主席杨政龙表示，减息有助减轻供楼负担，刺激资金重投物业市场，带动楼价稳步上扬，明年楼价将有5%上升空间。各类型物业中，豪宅有望「追落后」，升幅或超越大市。

访问言论重点 减息及「供平过租」刺激之前持观望态度买家重投楼市

楼市稳步上扬，明年楼价料升5%

豪宅「追落后」，楼价料跑赢大市

寿臣山15号洋房项目，正进行新一轮销售部署

港岛南澄天将以现楼形式压轴推出最后2伙顶层特色户

半山坚道项目主打2房户型，计划明年推售

杨政龙接受访问时表示，市场对住宅一直存在刚性需求，减息有助减轻置业人士供楼负担，同时租金持续高企下，「供平过租」越来越普遍，相信过去数年对楼市持观望态度的市民，将会重投物业市场，带动楼价稳步上扬，预期明年楼价有5%上升空间，当中豪宅有望「追落后」，楼价升幅或超越大市。

回顾本轮减息周期，本港银行5度跟随美国减息，累积减幅达0.875厘，最优惠利率重返加息周期前水平。与此同时，差估署数据显示，今年9月私人住宅租金指数报200点，按月上升0.2%，为连续10个月上升，累积升幅达4.22%，较2019年8月历史高位，仅低出0.1点或约0.05%。

中价豪宅将成火车头

政府放宽投资移民购买住宅成交价门槛，由5000万降低至3000万，杨政龙表示，3000万或以上中价豪宅，将成为升市火车头，带动整体楼市交投，相信将由中上价豪宅，扩展至超级豪宅。

事实上，近期超级豪宅逾亿大额成交骤增，譬如英皇地产旗下超级豪宅项目寿臣山15号，6号洋房以超过5.78亿售出，呎价达60623元。资料显示，该洋房面积9550方呎，连3139方呎花园及2559方呎天台，属6套房连双车位设计，连约400万装修售出。

业界普遍认为，豪宅买家触觉较敏锐，而且资金调配较灵活，往往能于市况变化前作超前部署。综合物业代理及土地注册处数据显示，截至11月18日，今年以来楼价逾3000万二手豪宅成交录约533宗，对比去年同期录约458宗，按年增加约16.4%。

成交量升势将延续明年 新盘定价会更为进取

今年新盘市场表现理想，已经连续9个月录得逾千宗成交，回复至疫情前、即2019年3月至11月时水平。杨政龙表示，这反映置业人士对本港楼市信心明显较过去数年大为提升，预料楼市成交量升势将会延续到明年，发展商去存库压力下降，相信往后新盘定价会较数年前更为进取。

至于其他利好楼市因素，中美于10月下旬就贸易协议达成初步共识，令贸易战有所缓和，股市及楼市得以「松一口气」，其中股市今年以来升幅显著，缔造的财富效应带动楼市向好。

除此之外，政府积极引入外来人才，加上致力打造「留学香港」品牌，增加大学非本地新比例，同样为楼市带来新需求，并为未来发展打下良好基础。数据显示，截至今年8月底，政府各项输入人才计划合共接获超过52万宗申请，其中超过35万宗已获批，并且已有过23万人抵港。

寿臣山15号部署新一轮销售

近期「亿元级」豪宅新盘连环录成交，杨政龙透露，港岛南区超级洋房项目寿臣山15号，将进行新一轮销售部署，开放全新示范洋房，包括9号及15号屋，并继续采惜售策略，分阶段推出市场。

整个寿臣山15号项目，设有18幢独立洋房，面积介乎3727方呎至12073方呎，4房4套至6房6套间隔，每幢洋房均设有私人花园、私人车位及内置升降机，其中13幢独立洋房，更拥有私人游泳池。

澄天压轴推2伙顶层户

杨政龙又说，同样位于港岛南区的临海住宅项目澄天，自开售以来销情一直理想，项目将以现楼形式压轴推出最后2伙顶层特色户发售。资料显示，该2伙顶层特色户，为项目26楼的A室及B室，面积均为896方呎，同属3房1套连工作间设计，并各自设有769方呎天台。

至于全新项目方面，杨政龙表示，明年计划推售半山坚道项目，主打2房户型，同系同区theMVP今年销售成绩理想，期望坚道项目可再下一城。

记者 吴振东

