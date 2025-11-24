KOL或Slasher如何申按揭 收入不稳需更多证明 最高只能借八成｜曹德明

有旅游界KOL豪掷逾亿元购入北角一手特色户，成为城中热话。事实上，近年越来越多人投身成为KOL，其中不少著名KOL的吸金能力相当强劲，成功置业亦不再是难事。

KOL通常不会固定受薪於单一职业，他们多半身兼数职，追求工作多样化与弹性，因此亦可视为斜杠族（Slasher）。然而，当他们置业并申请按揭贷款时，由于缺乏稳定收入及正式收入证明，银行通常较难评估其还款能力。笔者将针对此类人士，解释如何更容易获得银行按揭批核的方法。

现金或支票领薪 宜定时入帐

固定收入人士在申请按揭时，只需提供最近3个月的银行入息证明、强积金纪录及1年税单。然而，KOL属于自雇人士，收入较不稳定，因此银行所需证明文件较多，包括最近6个月的入息证明，以及最近1至2个课税年度的税单等。

若KOL以现金或支票方式领取薪金，建议养成每月定时入帐的习惯，并至少保存半年以上的交易纪录，以作为收入证明。此外，亦建议保留至少两年的报税纪录。如能提供与其他公司签订的工作合约等文件，以证明其借贷能力，将有助提升按揭申请的成功率。

自设公司可提供财务报表等

有些KOL会自设公司，并能提供商业登记证明、最近两年的公司财务报表及利得税单，以及至少6个月的银行流水帐，这些资料均能大幅提升申请按揭的成功率。

按揭成数方面，KOL虽然同样可以透过按揭保险计划申请高成数按揭，但由于收入不固定，最高只能借八成按揭。如未能提供收入证明，亦可透过「净资产」作为申请按揭的依据，虽然毋须提供收入或税单等证明，但按揭成数较以收入为基础的申请低，最多只能承造七成按揭。

银行审批KOL等自雇人士的按揭申请，较固定收入人士更为严格。此外，各银行对按揭批核的准则亦有所不同，因此这类人士需投入更多时间和精力进行事前准备。建议可先向大型按揭转介公司寻求协助。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁