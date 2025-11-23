Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深湾9号四房连车位5300万成交 呎价逾3.2万

楼市动向
更新时间：08:44 2025-11-23 HKT
发布时间：08:44 2025-11-23 HKT

整体楼市气氛正面，准买家入市信心提升，连带豪宅交投持续升温。黄竹坑深湾9号6座低层B室，面积1,650方呎，原则属4房套连储物室间隔，以5,300万连车位登记成交，呎价约32,121元；据了解，原业主于2017年以5,880万购入，持货8年易手，帐面蚀约580万或约9.9%。

海名轩四房4850万售出

红磡海名轩1座高层A室，面积1,666方呎，属4房双套开则，以4,850万售出，对比最新银行估价约2.9万售5,085万，低出235万或约4.6%，呎价约29,112元。据悉，原业主于2007年以2950万购入，持货8年沽货，帐面劲赚1900万，期内单位升值约64.4%。

新德园洋房4433万易手

九龙塘新德园事隔近1年再录洋房成交，为该屋苑一幢双号洋房，面积2,355方呎，以4,438万登记成交，呎价约18,845元。资料显示，该屋苑对上一宗洋房成交个案于去年12月初录得，为一幢面积2,822方呎的双号屋，当时以5,066.8万成交，呎价约17,955元。

大埔白石角溋玥．天赋海湾3座一伙顶层特色单位，面积1,819方呎，连2,691方呎平台，而平台更设有私人游泳池，该大宅原则属3房双套连游戏室间隔，以4,100万成交，呎价约22,540元；而原业主早于2012年以3,785.7万一手向发展商购入，持货至今转手，单位13年间获利约314.3万或约8.3%。

