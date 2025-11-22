Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦谷住宅地招标 设限呎条款 估值约14亿至18亿

楼市动向
更新时间：12:28 2025-11-22 HKT
发布时间：12:28 2025-11-22 HKT

佐敦谷彩兴路住宅地昨日起招标，该地预计提供570伙。综合市场估值约14.8至18.6亿，每方呎楼面估值约4000至5000元。

上述佐敦谷住宅地（新九龙内地段第6674号），位处半山位置，环境旺中带静，料景观开扬，属优质地皮，而用地毗邻圣若瑟中英文中学、公屋彩云邨。地皮昨日起开始招标，明年1月2日截标。

料提供约570伙

该项目地盘面积约4.12万方呎，以地积比率约9倍发展，涉及可建总楼面约37.1万方呎，预计提供约570伙。综合市场估值约14.8至18.6亿，每方呎楼面估值约4000至5000元。

卖地章程显示，中财团须负责兴建社福设施，包括展能中心暨严重弱智人士宿舍、弱智人士辅助宿舍和停车处的政府地方楼面。当中，展能中心实际营运楼面不得少于3438方呎。而宿舍实际营运楼面则不得少于7436方呎；而辅助宿舍实际营运楼面不得少于3778方呎。

另外，项目亦设有最低单位面积达280方呎的要求，与此同时并没有针对项目最大上盖面积、层数及高度的条款限制，发展商应积极参考其他相关政府部门针对以上方面的有关规限。该地须于2031年9月30日或之前完成，建筑期长达6年。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

