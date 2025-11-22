元朗石岗地申建6幢住宅涉240伙 总楼面约9万呎

由财团持有的元朗石岗军营以东的用地，向城规会申建6幢6层高的住宅等，以提供240伙，涉及可建总楼面约9.23万方呎。

据城规会文件显示，项目位于石岗新界丈量约份第110约地段第121号等余段和毗连政府土地，即邻近四季雅苑、石岗军营以东。目前属「住宅(丙类)2」及「休憩用地」地带，申请改划为「住宅（丙类）4」地带及申请地点2由「住宅（丙类）2」地带改划为「休憩用地」地带，以及修订适用于申请地点土地用途地带的《注释》。

项目细分2个地盘发展，地盘面积共约22.48万方呎，包括4.97万方呎政府土地，当中住宅部分位于地盘一、邻近四季雅苑，以地积比率约1倍发展，以6幢楼高6层住宅，包括1层地下住宅大堂/停车场/机电设施，住客会所不高于地面1层，污水处理厂包括地面一层及地底一层的储水池；而蓄洪池则位于地下一层，项目共提供240伙，平均每伙单位面积约385方呎，估计住客数目约648人，涉及可建总楼面约9.23万方呎。

申请人亦提出将现时位于地盘一所属的「休憩用地」地带以西的地盘二、位于石岗新村以东，由「住宅（丙类）2」地带改划为「休憩用地」地带，而地盘二的面积占约13.24万方呎。申请人指，申请地点交通方便，适合分别用作住宅发展及休憩用地用途，拟议用途亦与邻近土地用途协调，而当中就地盘二拟议改划作「休憩用地」地带，可维持休憩用地的完整性及宁静环境。

洪水桥项目准建931伙

另外，北都三个「片区开发」试点发展加快，土木工程拓展署西拓展处今年10就片区内的洪水桥/厦村第34E区政府地，向城规会申请改划住宅及商店等发展，共提供931伙私人住宅。借以推展私营房屋发展，以增加发展该试点的财务可行性。城规会昨审议后决定批准有关发展。

星星观塘项目再改发展计划

星星地产旗下观塘伟业街107至109号发展项目，原作酒店及安老院发展，发展商再度更改发展计划，最新向城规会申请作纯酒店发展，预计提供984个酒店房间，涉及可建楼面18.14万方呎。城规会昨在有附带条件下批准。

