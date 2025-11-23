Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

多伦多新盘间隔多元 售价278万起

楼市动向
加拿大为港人移居及升学热门地，其中多伦多更是华人聚居主要城市，当地不乏全新项目推售，最新来港推售的Six99，售价由加币约50万起，折合港币约278万。

由Halo Capital发展，位于多伦多的新盘Six99，属低密度设计，楼高12层，提供174个单位，面积由约500至1500方呎，备有1房至3房户型，间隔多元，单位楼层高度达10呎，空间感十足，单位外连特大露台，令室内空气更流通，同时亦设有嵌入式名牌家电及石英石柜面等，买家可省却部分使费。

位于加拿大多伦多短期楼花项目Six99来港推，售价约278万起。
区内教育资源丰富

项目位处多伦多正中心点，项目已近完工，预计半年后收楼，是次来港销售，售价约由加币50万起，折合港币约278万。

楼盘位于北约克，属Bayview Village地铁沿线项目，通往多伦多金融中心及多个商场，从项目步行2至3分钟到达Bayview Village高级购物商场及Bessarion地铁站，邻近Fairview Mall、Empress Walk、Yonge/Sheppard地带等，将来地铁也可直达万锦市及列治文山。

区内教育资源丰富，设有3间大学包括University of Toronto多伦多大学、Toronto Metropolitan University多伦多都会大学及York约克大学。发展商委托康荣国际协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

