居港日本人6年搬屋6次 体验各区人情味 获得永居成首要目标「从未想过返日本 」 

香港作为国际化大都市，吸引世界各地的人士来港发展。一位日本KOL以「香港在住日本人」为主题，频繁在社交平台上分享自己在香港的生活与居住体验。他接受《星岛头条》访问时表示，香港的深厚人情味和便利交通是他选择留下的原因，并坦言「从未想过返日本」。他更透露，目前已在港居住逾6年，成为香港永居是他最重要的目标。更有意思的是，为体验香港不同地区的人情味他更辗转多区，有5次租楼体验，近期亦开始第6次搬家。

一位日本KOL以「香港在住日本人」为主题，频繁在社交平台上分享自己在香港的生活与居住体验。

「怪兽大厦」挤逼 街坊具人情味

31岁的铃木启介在Instagram上拥有3.2万粉丝，时常分享香港不同地区的美食与文化，并以此获得不少关注。目前他在香港已辗转过5个住所，据他分享，2019年，他来港留学攻读中大的研究生，在大围的一间约100方呎㓥房落脚，月租7000元。毕业后，他决意留港发展，于是搬入位于鲗鱼涌的「怪兽大厦」，月租5500元，面积亦是100方呎左右。他回忆，「怪兽大厦」伙数较多，空间狭窄，更直言当时每天都感到压迫，且通风条件亦不佳，居住体验并不好。不过，他强调，「怪兽大厦是很多日本人想像中香港的模样，高楼林立、密度惊人，虽然住得辛苦，但街坊间的互相照应，让这里有了温度。」

铃木在YouTube亦积累了3.8万粉丝。

相关文章：鲗鱼涌「怪兽大厦」有真假？ 两组屋苑共有8幢 一个银主盘拍卖叫价195万

深水埗较热闹 住后粤语水平速升

之后，铃木越来越发觉，学识广东话是在香港生存的关键，于是他专门找了周围只有香港人、只说广东话的环境，并搬往深水埗鸭寮街，并说「就是想真正融入香港。」至于在深水埗的居住体验，他表示，4800元月租的单位虽不算宽敞，而且每晚街头都会传来南亚人的歌声及谈笑声，即使偶尔还有争吵，但他认为这种热闹背后才是浓厚的生活气息。除此之外，邻里之间亦会时常互相提醒防盗，「大家看到陌生人走进楼道就会招呼大家小心，这种感觉很特别。」

深水埗对铃木而言十分难忘，特别是周边的美食令他流连忘返，例如文记车仔面、九龙餐室等，更重要的是，居住在该区他只能强迫自己用广东话交流，不但语言能力飞速提升，还结识了一班至今仍保持联络的香港朋友。

此外，他还曾住过元朗的村屋，当地人虽然热闹嘈杂，却格外友善，相识不久就能像老朋友一样相处，满满的人情味让他感受到新界独特的社区氛围。

坪洲体验Chill生活 行一分钟到沙滩

如今，铃木定居于坪洲的一间村屋，这是他在香港第5个住所。他表示，单位为一房间隔，实用面积为350方呎，连天台共计400方呎，步行1分钟就能抵达沙滩，直言「非常之Chill」。他还在社交平台上发布影片，半调侃式地分享，「这间村屋的设计很有特色，浴室和厨房连在一起，只用帘子隔开，不过没关系呀，坪洲美食有很多，可以出去吃。」

谈起为何在此定居，铃木坦言，经历过拥挤狭小的居住环境后，他更看重居住的舒适度和生活体验。他还说，坪洲远离市区的喧嚣，却能享受海边的清静，日常出行靠坐船，这种独特的通勤方式反而让他觉得新鲜，「不用挤在高楼丛林中，每天能听到海浪声，收工后可以去沙滩散步，这种生活在香港很难得。」更重要的是，凭借多年积累的广东话能力，他能独自与地产代理沟通、签约，亲身打理租楼事宜，不用依赖他人。

香港交通便利 发展空间更多成留港主因

事实上，近年不乏港人喜爱去往日本旅行，甚至买楼旅居或投资，至于为何执意留在香港，铃木指，以前居住在名古屋的偏远地区，距离屋企最近的铁路站都要开车才能到达，步行则要40分钟，日常出行极度依赖车辆，「连去机场都要麻烦家人送」，而香港的交通便利程度则完全相反，令他赞不绝口，「地铁、电车、小巴及轮渡等多种交通工具应有尽有，1小时内几乎能去到市区任何地方。」

铃木坦言，自己非常喜欢香港，也已经习惯了本地生活，语言也不成问题，此外香港的发展空间多于在日本，「只要你有个人特色或者长处，就会有人欣赏你。」即使挑战做一些特别的事，大家亦会鼓励对方坚持。反观日本较为保守，会担心失败而不太鼓励做新尝试，「所以即便在深水埗住得最辛苦时，我也从没想过回日本。」

香港魅力难被深圳替代

面对近年港人北上深圳的潮流，铃木并不意外，但仍有自己的坚持。事实上，他亦曾在深圳大学留学半年，但当时他住在学校宿舍，认为「深圳没甚么吸引我的东西，所以基本上每个周末都会留在香港。」

铃木表示，自己深明深圳的优势，例如物价比香港低，按摩、美食、植牙等收费更划算，也理解港人北上的选择，不过对他而言，香港的魅力似乎更难替代。目前距离铃木可申请成为香港永久居民尚有1年，直言第一个目标系攞永久居民，「呢个系My top priority（最优先考虑的事）」