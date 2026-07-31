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亚马逊AWS营收增37%创四年最快 资本支出上调至2200亿 惟自由现金流转负

商业创科
更新时间：15:20 2026-07-31 HKT
发布时间：15:20 2026-07-31 HKT

亚马逊（AMZN）周四（30日）公布第二季业绩显示，旗下云端运算业务Amazon Web Services（AWS）营收422亿美元，按年增长37%，优于市场预期，并创下自2021年以来最快增速。公司同时预期本季收入将介乎1,970亿至2,020亿美元，盈利介乎225亿至265亿美元。亚马逊盘后股价一度上涨逾10%。

预期2027年算力仍将吃紧

除云端业务以外，亚马逊其他核心业务亦维持稳健增长。第二季总营收2,006亿美元，按年增长20%；线上销售额704亿美元，按年增长15%；广告收入198亿美元，按年增长26%。另外，公司AI及晶片业务年化收入已突破250亿美元，且两者年增幅均达三位数百分比。

与此同时，亚马逊将2026年资本支出预测自2,000亿美元上调至2,200亿美元，行政总裁Andrew Jassy表示，其中大部分资金将投入AI基建及晶片，并指尽管公司支出提高，但仍难以满足所有需求，更预期2027年算力仍将吃紧。

自由现金流转负

此外，AWS的强劲表现亦反映在订单积压上，公司合约积压金额升至4,960亿美元，较前一季的3,640亿美元明显增加。Jassy表示，AWS 2027年「绝大部分」算力已被预订，且2028年亦已有相当多容量被锁定。

不过，持续扩张也让亚马逊自由现金流转为负值，公司过去12个月自由现金流为负76亿美元。Jassy解释，公司通常会在数据中心启用前约两年开始投资，因此会先承受现金流压力，但投入营运后可带来长达30年的收益，而AI伺服器通常在不到三年内即可回本。

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