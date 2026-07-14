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软银孙正义轰反AI者「自讨苦吃」如拒绝进化 预告2040年产值达46万亿美元

商业创科
更新时间：15:52 2026-07-14 HKT
发布时间：15:52 2026-07-14 HKT

软银创办人孙正义在年度软银世界大会上唱好AI，并批评反对AI的人等同「拒绝自身进化」。他预测，到2040年，AI将占全球经济产出约20%，即约46万亿美元，并创造相当於其一半的年度利润。孙正义在一众企业高层面前表示，批评AI就如同当年拒绝汽车和飞机一样。他形容，「不喜欢AI的人，本质上是拒绝自己的进化」，又称「谴责AI的人，是在自讨苦吃」。

据《金融时报》报道，孙正义近年大举押注AI，透过投资Arm、OpenAI及其他科技公司，积极参与AI革命。他亦希望软银在数据中心基础设施、AI模型、晶片及机械人等领域建立影响力。

狠批日本商界态度保守 

面对外界对AI影响就业的反弹，孙正义态度强硬。他特别批评态度保守的日本企业领袖，认为日本商界在互联网时代未能创造新巨头。他表示，若企业总裁没有准备好在15年内利用AI成为业界领导者，就「应该扮演配偶角色」。他又称，企业总裁最重要的，就是要说「AI、AI、AI」。

2040年需3太瓦数据中心

孙正义估计，到2040年全球将需要3太瓦数据中心，用以提供运算能力，支撑数以万亿计AI代理，以及数以十亿计人形机械人。

根据国际能源署估计，3太瓦相当于目前全球已安装发电容量约三分之一。孙正义认为，要达到相关电力供应，天然气发电将是必要选项；长远而言，核聚变则可取代天然气。

OpenAI上市时间成市场忧虑

虽然孙正义持续高调押注AI，但投资者对软银集团杠杆上升，以及OpenAI上市可能延迟的风险愈来愈审慎。软银股价今年以来仍升约35%，但自6月高位后受压，主要因市场忧虑OpenAI重磅IPO时间表。

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