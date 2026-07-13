Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

数码港推数码港OPC Hub 支援「一人公司」算力及云端服务

商业创科
更新时间：18:47 2026-07-13 HKT
发布时间：18:47 2026-07-13 HKT

数码港宣布启用专为「一人公司（OPC）」而设的创业基地「数码港OPC Hub」，旨在提供算力及云端资源以支援微型初创发展，同时成立「Web4.0与智能体安全联盟」应对资安风险。

配合政府资助 使用AI超算中心最多九成补贴

配合政府30亿元拨款的「人工智能资助计划」，初创及合资格企业若使用数码港AI超算中心，一般可获定价最高七成的算力补贴，特殊情况下资助额可达九成。初创企业亦可申请每月低至1800元的超算中心短期测试资助。

郑松岩：推动港成为Web 4.0枢纽

数码港行政总裁郑松岩指出，OPC模式不限于单一创办人，亦涵盖小型团队，创业者现可利用AI工具处理研发、推广及客服等日常营运工作。他指，在硬件及资源配套上，OPC Hub已与阿里云、AWS及联想等科技企业达成合作，进驻成员能以优惠价格获取算力代币及AI工具，并可透过数码港现有网络对接企业与投资者，推动香港成为全球Web 4.0枢纽。

初期招收数十家企业

在进驻规模上，郑松岩指，目前未设固定目标，预期短期内先招收数十家公司进驻，及后扩展至100至200家，最终期望规模能达数百家。郑松岩补充，该基地并非提供免费办公空间，企业仍需自行承担租金等营运开支。

在产品商业化方面，因应金融机构对系统应用的合规要求，数码港联同微软、腾讯智安、360数字安全等逾30间网络安全企业组成安全联盟。联盟成员会为进驻初创提供免费安全产品，协助扫描系统漏洞及监测权限隐患。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
9小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
6小时前
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
7小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
10小时前
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
饮食
8小时前
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
9小时前
公屋户搬迁1物震惊街坊？被指「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
生活百科
4小时前
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
时事热话
8小时前