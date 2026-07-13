数码港推数码港OPC Hub 支援「一人公司」算力及云端服务

数码港宣布启用专为「一人公司（OPC）」而设的创业基地「数码港OPC Hub」，旨在提供算力及云端资源以支援微型初创发展，同时成立「Web4.0与智能体安全联盟」应对资安风险。

配合政府资助 使用AI超算中心最多九成补贴

配合政府30亿元拨款的「人工智能资助计划」，初创及合资格企业若使用数码港AI超算中心，一般可获定价最高七成的算力补贴，特殊情况下资助额可达九成。初创企业亦可申请每月低至1800元的超算中心短期测试资助。

郑松岩：推动港成为Web 4.0枢纽

数码港行政总裁郑松岩指出，OPC模式不限于单一创办人，亦涵盖小型团队，创业者现可利用AI工具处理研发、推广及客服等日常营运工作。他指，在硬件及资源配套上，OPC Hub已与阿里云、AWS及联想等科技企业达成合作，进驻成员能以优惠价格获取算力代币及AI工具，并可透过数码港现有网络对接企业与投资者，推动香港成为全球Web 4.0枢纽。

初期招收数十家企业

在进驻规模上，郑松岩指，目前未设固定目标，预期短期内先招收数十家公司进驻，及后扩展至100至200家，最终期望规模能达数百家。郑松岩补充，该基地并非提供免费办公空间，企业仍需自行承担租金等营运开支。

在产品商业化方面，因应金融机构对系统应用的合规要求，数码港联同微软、腾讯智安、360数字安全等逾30间网络安全企业组成安全联盟。联盟成员会为进驻初创提供免费安全产品，协助扫描系统漏洞及监测权限隐患。