SpaceXAI推AI模型Grok 4.5 标榜Token效率更高 内媒形容「抄了」智谱

马斯克（Elon Musk）旗下SpaceXAI宣布推出AI模型Grok 4.5，专为程式编写及代理式任务所设计，称其为公司迄今最智能的产品，标榜速度更快，而且Token效率更高，宣称该模型以不到Anthropic旗舰模型Opus 4.8五分之一的输出词元价格，即可提供同等级别的效率，预计将于7月中旬开放欧盟地区使用。值得留意的是，有内媒更形容SpaceXAI今次的低价策略是「抄了」智谱（2513）。

被指靠拢中国厂商性价比打法

据内媒《华尔街见闻》报道，SpaceXAI今次发布最新模型Grok 4.5，以不足Anthropic旗舰模型五分之一的输出token价格，宣称达到同等级别的智能能力；有关定价策略被市场观察人士认为与先前智谱GLM-5.2以低82%定价逼平闭源前沿模型的路线高度吻合，甚至直呼矽谷龙头实验室已开始向中国开源厂商的性价比打法靠拢。

料透过价格竞争抢占市场

马斯克在社交平台X上亦指出，公司内部评估显示Grok 4.5的综合能力与Opus 4.7大致相当，但速度比后者快，再结合上能力与低成本，构成了模型的竞争力核心。另一方面，被称为「白毛股神」的Serenity亦认为，公司此举类似中国AI厂商的一贯做法，即透过价格竞争与扩大采用率来抢占市场。

事实上，Grok 4.5每百万输入词元为2美元（约15.68港元），每百万输出词元为6美元（约47.03港元）。有关定价被指在主要竞争对手中处于明显低位，且在马斯克的形容之中，对应的是接近Anthropic旗舰级模型能力。

伙拍Cursor训练 使用Nvidia GPU

另一方面，根据SpaceXAI网站显示，Grok 4.5由热门AI编码代理Cursor合作训练。而就在数周前，SpaceX正式同意收购Cursor，并对Cursor估值600亿美元。

公司表示，训练过程使用了数万颗英伟达（Nvidia，NVDA）GB300 GPU，着重于细致的资料筛选、重复资料删除及品质评分，并指Grok 4.5的编码能力强大，胜任Rust及C/C++的编程任务，可根据提示词直接构建实用应用程式。

可胜任办公软件 建立Excel模型

SpaceXAI又表示，Grok 4.5现为Grok Build的预设模型，并声称Grok Build可胜任办公软件，包括建立复杂的Excel模型，并留下标签或注释以供参考，亦可使用PowerPoint的自带形状建立复杂图表，设计简洁的投影片，并在Word中撰写直白易懂的文章。

目前用户可透过AI编码代理Grok Build、Cursor，以及使用API金钥在SpaceXAI开发者入口网站免费试用Grok 4.5。

相关文章：智谱及Minimax打破「解禁必跌」魔咒 获基投许诺长期持有 未来具染蓝可能性

相关文章：OpenAI推语音模型GPT-Live 与AI对话感觉更真实 即日全球上线两版本