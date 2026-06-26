SpaceX据报拟推星链移动通讯 与美国电讯营商直接竞争

据英国金融时报报报，马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX（SPCX)在周五（26日）向投资者宣布，计划为美国消费者推出星链（Starlink）移动通讯服务，但此举可能让公司直接与威瑞森（Verizon）(VZ)，AT&T (T)，及T-Mobile (TMUS)等移动运营商竞争。SpaceX周四股价跌0.87%，收报153美元。

拟建置自家地面行动网路

报道引述消息指出，SpaceX行政总裁肖特威尔（Gwynne Shotwell）近期在一场IPO路演中向投资者表示，公司现正考虑推出Starlink零售产品，并可能建置自家的美国地面行动网路。

券商Oppenheimer今月稍早在报告表示，随著卫星宽频部门Starlink扩张，SpaceX将颠覆价值1.6万亿美元的美国通讯产业。