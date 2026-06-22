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红筹公司获批上市审批慢 会计师称零售股较难 曾有奶茶店上市后不断派息

商业创科
更新时间：11:43 2026-06-22 HKT
发布时间：11:43 2026-06-22 HKT

内地收紧红筹公司境外上市早有端倪，有会计师透露，在过去约一年，相较于H股架构，红筹公司获批内地境外上市备案通知书的速度明显地较慢。因此，除非可解释搭建红筹架构的历史原因和商业理由，否则都会建议大部分公司不要采用红筹架构上市。

他提及，经营零售业务的红筹公司更难取得境外上市批准，过去数年很少零售公司在内地挂牌，因为监管机构推崇科技性较强的企业；其次，有连锁奶茶店在来港上市前派息，上市后亦不断派息，惹来内地监管机构的关注。

被问及内地监管机构会否直接要求企业拆除红筹架构，该位会计师解释，内地通常是以窗口指导形式，或者会「拖你好耐」，因为以红筹方案上市依然是合法合规。他指出，这些企业都会依照指引，拆除架构，因为有资金和海外发展需求。

老乡鸡曾被问离岸架构合规性

外媒早前引述消息称，多间公司拟在海外上市前拆除红筹架构，当中包括内地中式快餐连锁店「老乡鸡」。老乡鸡去年1月首次递表申港上市，本报翻查资料显示，在老乡鸡进行内地境外上市备案的过程中，中证监于去年3月就关于搭建离岸架构及返程并购的合规性，要求老乡鸡说明发行人搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资等监管程序具体履行情况。

相关文章：部份红筹企业来港IPO遇阻 科律：非一刀切要拆除架构 两类公司较危险

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