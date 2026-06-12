英伟达Vera据报最快8月上市 获内地大型云端公司订购

路透引述知情人士报道，英伟达（NVDA）告知中国客户可开始订购其新款「Vera」处理器，该产品预计最快将于8月上市。据报一间中国大型云端公司计划订购超过300台伺服器，每台伺服器搭载两颗Vera CPU。

料英伟达藉Vera挽救内地业务

报道指，由于英伟辉 H200 AI晶片对中国的出货已停滞数月，此举突显英伟达正迅速推出新产品，以挽回其在内地急速下滑的业务。英伟达行政总裁黄仁勋去年10月表示，美国对先进晶片的出口管制以及中国推动科技自给自足的政策，严重打击了公司在中国的业务。

此举也加剧了英伟达与主要 CPU 厂商英特尔（INTC）和AMD（AMD）的竞争，后者正加快伺服器CPU的供应，以满足AI数据中心的需求。

报道引述消息人士指，一些中国客户对 Vera 晶片表现出兴趣，这是英伟达首款专为「自主型 AI」（能自动执行任务的系统）打造的独立 CPU。

早前指阿里、字节跳动有意部署

目前已全面量产的 Vera 晶片专为 AI 代理所依赖的幕后运算而设计，英伟达表示其运行速度比竞争对手的同类处理器快 1.8 倍。黄仁勋在今年 3 月发表 Vera 时预期，它将成为公司下一个数十亿美元的业务。英伟达当时又表示，阿里巴巴（9988）和字节跳动等公司正与其合作部署Vera，但未透露是否已开始正式下单。

知情人士透露，一间中国大型云端公司计划订购超过300台伺服器，每台伺服器搭载两颗Vera CPU。该公司打算先部署系统进行测试，再决定是否正式下单。另一位消息人士指出，这一初步兴趣是否能转化为大规模采用仍有待观察，部分原因在于软体生态系统与相容性问题，以及将工作负载从国产 AI 晶片迁移的限制。