Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米推AI编程助手「MiMo Code」 首次进军Coding Agent领域

商业创科
更新时间：15:01 2026-06-11 HKT
发布时间：15:01 2026-06-11 HKT

小米（1810）今日（11日）宣布推出探索性AI编程助手MiMo Code，首次进军Coding Agent领域，以构建「模型+Agent」AI生态。该项目支持持久记忆系统、无限上下文、模型Agent协同优化，以及独创Compose模式等；同时支持接入DeepSeek、Kimi、GLM等主流模型，并采用MIT协议开源。MiMo Code亦内置限时免费的顶级多模态模型MiMo V2.5。

实测显示，在相同MiMo模型条件下，MiMo Code在代码任务上的表现优于Claude Code等Coding Agent框架，进一步验证了模型与Agent深度协同最佳化的重要价值。

新增语音输入能力

此外，MiMo Code新增语音输入能力，支持透过语音完成输入及发送指令，进一步降低AI编程的使用门槛。例如，使用者只需说一句「帮我开发一个个人记帐网页，支持收支统计和图表展示」，AI便可以开始理解需求、规划任务并产生对应代码。

另一方面，小米早前已上线MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式。该模式透过模型推理系统的全链路工程能力优化，成为全球首个在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的万亿参数模型，刷新旗舰模型全球推理速度纪录。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
17小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
4小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
7小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
23小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
23小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
2026-06-10 15:17 HKT
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
4小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
21小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT