小米推AI编程助手「MiMo Code」 首次进军Coding Agent领域

小米（1810）今日（11日）宣布推出探索性AI编程助手MiMo Code，首次进军Coding Agent领域，以构建「模型+Agent」AI生态。该项目支持持久记忆系统、无限上下文、模型Agent协同优化，以及独创Compose模式等；同时支持接入DeepSeek、Kimi、GLM等主流模型，并采用MIT协议开源。MiMo Code亦内置限时免费的顶级多模态模型MiMo V2.5。

实测显示，在相同MiMo模型条件下，MiMo Code在代码任务上的表现优于Claude Code等Coding Agent框架，进一步验证了模型与Agent深度协同最佳化的重要价值。

新增语音输入能力

此外，MiMo Code新增语音输入能力，支持透过语音完成输入及发送指令，进一步降低AI编程的使用门槛。例如，使用者只需说一句「帮我开发一个个人记帐网页，支持收支统计和图表展示」，AI便可以开始理解需求、规划任务并产生对应代码。

另一方面，小米早前已上线MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式。该模式透过模型推理系统的全链路工程能力优化，成为全球首个在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的万亿参数模型，刷新旗舰模型全球推理速度纪录。

