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京东与腾讯据报围绕AI Agent深度合作 打造跨场景智能化服务

商业创科
更新时间：10:52 2026-06-08 HKT
发布时间：10:52 2026-06-08 HKT

据内媒报道，京东（9618）与腾讯（700）将围绕AI Agent展开深度合作，依托京东的商品供应链、履约服务能力及腾讯的生态入口优势，双方将共同打造跨场景的智能化服务新范式，推动AI Agent从单点应用走向生态协同。

京东AI Agent可对接多家厂商

报道又指，目前京东AI Agent已与华为、OPPO、荣耀等多家主流终端厂商进行深度对接，通过A2A（Agent to Agent）合作，用户可直接在各终端原生智能体的京东AI Agent内提出购物需求、获取商品信息，并依托京东成熟的履约与服务体系顺畅承接，形成从意图识别到服务保障的完整体验闭环。

此外，腾讯旗下微信早前已传出正在与华为、小米（1810）、OPPO、vivo等手机厂商打通AI Agent合作，并获腾讯客服证实。另有媒体报道称，腾讯已接近启动微信AI助手的开发测试；腾讯元宝也在推动多个垂类领域的开放合作。

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