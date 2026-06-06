就业数据强劲点燃加息恐慌 纳指狂泻逾4% 晶片股沦重灾区 分析：市场忽视AI相关股风险

全球焦点新股SpaceX预计于本月中旬登场之际，美股却在科技股带头急泻下迎来强烈地震。受到美国最新就业数据意外强韧、引发市场担忧联储局政策可能转向加息的冲击，华尔街掀起恐慌性抛售浪潮，其中晶片及半导体板块更沦为跌市风暴眼，拖累纳指全日暴跌超过4%。

美股三大指数全线受挫。截至收市，道指大幅下挫695点或1.35%，收报50866点；标指亦难逃厄运，大跌2.64%，收报7383点；科技股大本营纳指表现最差，全日狂泻4.18%，失守26000点大关，收报25709点。

非农就业大超预期

触发今次市场大调整的导火线为宏观经济数据。美国官方公布的5月份非农就业职位大增17.2万个，远高于市场原先预期的8.5万个；与此同时，当月失业率则稳定维持在4.3%的水平。劳动力市场的异常火热，令华尔街大失所望，市场预期经济并未如期降温，进而忧虑联储局非但不会减息，反而存在重新加息的风险，导致债息与美汇飙升，股市估值受压。

施罗德多元资产投资组合经理 Mina Krishnan认为，投资市场早已积累庞大沽压，只是缺乏触发点，非农数据刚好成为触发点，「在连续9个星期上涨，并且投资者接近满仓的情况下，市场其实早已堆满了抛售的引火物，但投资者一直找不到火柴。直到今天。」

美光重挫13% 英伟达跌6%

市场资金疯狂逃离科技板块，反映半导体行业走势的费城半导体指数遭遇血洗，全日暴跌10.26%，跌至12220点。多只晶片巨头跌幅均达双位数。英特尔（Intel）股价急挫11.2%；超微（AMD）与高通（Qualcomm）分别录得10.8%及10.9%的显著跌幅。记忆体大厂美光（Micron）股价重挫13.2%；晶片架构巨头ARM亦未能幸免，录得12.8%的跌幅。至于市场风向标英伟达（Nvidia），股价亦录得6.2%的沉重回吐。

Nationwide 首席市场策略师 Mark Hackett 指出，投资者近期一直犹豫著应否沽货离场，「如果你在过去两个月持有这些半导体股票，你的长期投资目标已经严重偏离，总得在某个时候获利了结。」他又分析指，科技股遭到抛售的其中一个原因，是投资者套现迎接下周SpaceX IPO。

剔除AI股 标指仅升2.4%

英仕曼集团(Man Group)首席市场策略师Kristina Hooper表示，虽然截至5月份，标指今年以来上涨了超过11%，但在剔除AI相关股票后，涨幅仅2.4%。她指出，其中一些AI相关股票在2026年的价值已经增长一倍甚至两倍，「我认为风险没有被完全认识到。很多事情都可能出问题。」

除了科技股遭向洗，比特币跌破6万美元，这是自 2024 年底以来的首次。

港股夜期大跌1.38%

受到美股暴跌拖累，港股亦未能独善其身。恒指夜期跟随外围走势大幅走低，收市报24544点，大跌1.38%，低水高达418点，预示港股在下一个交易日开市将面临严峻的低开压力。

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