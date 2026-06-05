腾讯汤道生回应AI「慢了」批评 承认业务线有快有慢 称对龙虾热潮反应快

在今日举行的2026腾讯云AI产业应用大会上，针对外界批评腾讯在AI发展上「慢了」，腾讯集团高级执行副总裁汤道生作出回应，承认在复杂组织中，不同业务线速度不一，有快有慢，亦有失败与探索，并表示对外界批评与提醒持开放态度，愿意接受建议。

汤道生表示，AI发展是一场长跑，模型会不断迭代，用户需求亦在不断变化，未来仍会出现新的产品形态。他又提到，腾讯今年年初对「龙虾」这一波热潮反应较快。

中国应建立长期AGI组织

腾讯首席AI科学家姚顺雨表示，AI下半场最重要的是，应在中国建立一个长期的AGI组织。他指出，今日AI可分为三部分。首先，要重点关注预训练及后训练等基础性工作的操作与优化，以夯实技术底座。

其次，在产品方面，要将基础技术转化为实际产品，使其真正为社会及人类创造价值。第三，则是积极探索新的研究范式，发掘新的机会。