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京东MALL 6.18湾仔开幕 未来三年增设6至8间分店

商业创科
更新时间：15:22 2026-06-05 HKT
发布时间：15:22 2026-06-05 HKT

京东（9618）宣布全港首间京东MALL定于6月18日进驻湾仔正式开幕。湾仔京东MALL营业面积达3万呎，规模属全港专业电器零售商场前列。未来三年，京东计划在港增设6至8间MALL分店，选址优先考虑旺角、沙田、屯门等人流集中的市区商业区。

京东表示，商场采用本地采购、本地销售营运模式，货品除传统大小家电、流动电子产品外，亦引进智能衞浴、按摩仪、家居清洁电器等新类别。店内设有试用体验机制，消费者可先试用再决定购买，另辟机械人试玩、咖啡休憩、电竞组装、休闲按摩等专属区域。

佳宝第100店同期开业

除了京东MALL，零售配套方面，京东佳宝第100间香港门店同期开业，门店引入逾百款京东自创品牌货品。京东表示，凭借产地直采的供应链，广东盛产的荔枝由农场起运，最快12小时可运抵香港；今次618促销期间，近千款京造产品陆续上架佳宝全线实体及网络销售渠道。

港澳用户享6180元购物券

618期间，京东APP亦推出港澳地区专享优惠，全线货品最低五折，跨店消费每满200元减30元，港澳用户可累计领取总值6180元购物券；平台维持单件货物免邮安排，消费无需合并订单可豁免运费。配送服务方面，部分商品可于落单后四小时内送达，大部分货品可于翌日派送。

京东健康拓展香港市场

集团称，京东物流新增家电送货连安装一站式服务，湾仔MALL顾客上午11时前下单，当日可安排送货，冷气机可于送抵后即时装嵌。集团表示，集团物流网络覆盖全港18区，设五大运作枢纽，同时开通粤港澳三地快件互寄服务。另外，京东健康拓展香港市场，售卖中成药、滋补保健产品，提供线上健康咨询，引进人工智能医疗仪器及家居长者护理服务，补充本地智慧安老资源。

累计在港投资逾350亿元

关于未来三年发展计划，京东拟与1000间海内外知名品牌合作，在香港增设超过200间实体门店，预计带动本港逾10000个就业职位。据集团披露，现时京东累计在港投资额超350亿元。

京东又指，在6月18日京东MALL开幕当天，艺人佘诗曼将亲临门店出席开业活动，与到场市民互动。另外，集团联同各大合作品牌推出多项开店限定优惠，顾客使用汇丰信用卡消费，可额外享有专属消费折扣，所有到场消费人士均可参加抽奖，活动由6月18日维持至21日。

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