阿里伙NBA中国推首个官方大模型「NBA Chat」 以阿里千问驱动 可供球迷问战术
更新时间：15:08 2026-06-05 HKT
发布时间：15:08 2026-06-05 HKT
发布时间：15:08 2026-06-05 HKT
阿里巴巴（9988）宣布，与NBA中国合作打造的首个官方大模型「NBA Chat」正式上线，球迷可于「NBA中国」App内体验这款智能篮球助手。
NBA Chat以阿里千问大模型作为模型底座，并结合NBA丰富的数字资产进行微调，包括篮球历史数据、球员深度分析等内容。目前，NBA Chat可为球迷提供智能篮球问答服务，后续将持续升级Agent能力。
例如，球迷若不理解所支持球队的场上战术，可即时向NBA Chat查询拆解；若想在赛后复盘焦点赛事，也可了解球员位置、得分等核心数据。
7个月交付首个AI成果
去年10月，阿里巴巴正式成为NBA中国官方云计算与AI合作伙伴。由双方官宣合作至NBA Chat正式上线，历时约7个月。
在去年的NBA中国赛上，阿里云亦展示360度实时回放技术，为球迷提供关键比赛时刻的增强版回放。该系统运用阿里AI算法，可精准捕捉球员动作，并以360度环绕视角生成高质量回放画面。
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