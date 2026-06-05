Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里伙NBA中国推首个官方大模型「NBA Chat」 以阿里千问驱动 可供球迷问战术

商业创科
更新时间：15:08 2026-06-05 HKT
发布时间：15:08 2026-06-05 HKT

阿里巴巴（9988）宣布，与NBA中国合作打造的首个官方大模型「NBA Chat」正式上线，球迷可于「NBA中国」App内体验这款智能篮球助手。

NBA Chat以阿里千问大模型作为模型底座，并结合NBA丰富的数字资产进行微调，包括篮球历史数据、球员深度分析等内容。目前，NBA Chat可为球迷提供智能篮球问答服务，后续将持续升级Agent能力。

例如，球迷若不理解所支持球队的场上战术，可即时向NBA Chat查询拆解；若想在赛后复盘焦点赛事，也可了解球员位置、得分等核心数据。

7个月交付首个AI成果

去年10月，阿里巴巴正式成为NBA中国官方云计算与AI合作伙伴。由双方官宣合作至NBA Chat正式上线，历时约7个月。

在去年的NBA中国赛上，阿里云亦展示360度实时回放技术，为球迷提供关键比赛时刻的增强版回放。该系统运用阿里AI算法，可精准捕捉球员动作，并以360度环绕视角生成高质量回放画面。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
8小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
8小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
01:09
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
22小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-04 15:48 HKT
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
3小时前
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
影视圈
7小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
21小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
2026-06-04 11:51 HKT
西营盘般咸道街头男子昏迷送院亡。杨伟亨摄
西营盘男子呕血昏倒街头 送院不治
突发
5小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
6小时前