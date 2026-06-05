华尔街护航SpaceX上市 大行唱好AI收入4年暴增百倍

马斯克旗下的SpaceX即将迎来历史性上市，华尔街正全力为其高达1.8万亿美元的目标估值护航。据彭博报道，多间投行向潜在投资者推介时预期，SpaceX的AI部门收入将于本年代末暴增约100倍。与此同时，由于日本散户认购反应热烈，SpaceX已将当地的发售额度上调四分之一，至最高25亿美元。

SpaceX日前已启动其规模达750亿美元的首次公开招股（IPO）路演，并以每股135美元的固定价格发售，预料成为史上最大规模的IPO。

料太空业务于2031年降至1%

报道指，高盛预期，SpaceX的总收入将于2030年达到4,740亿美元，当中AI业务收入将成长约100倍至近3,220亿美元；至于另一投行Evercore ISI的预测更为乐观，预料公司2031年的总收入将突破1万亿美元，其中AI部门的销售额将由去年的32亿美元，增至7,550亿美元；AI业务占总收入的比重，将由不足两成大幅攀升至74%，而原有的太空业务收入占比则会由去年20%降至1%。

此外，两间投行均预期，主要由星链（Starlink）卫星互联网服务组成的通讯业务，其收入将由去年的约114亿美元，增长至2030年的逾1,400亿美元。至于火箭部门的销售额，料于2030年达到约80亿美元，较去年翻倍。

被视为「七巨头」同级企业

另外，随着业务急速扩张，两家公司预计SpaceX的资本支出将从去年的超过200亿美元飙升至2030年的超过3,600亿美元；而Evercore更预期SpaceX在2031年的开支将接近翻倍至7,320亿美元，当中与AI相关的开支达6,660亿美元，规模是去年的50倍以上。

基于上述增长潜力，高盛已将SpaceX与包括英伟达及Tesla在内的「七巨头」（Magnificent Seven），以及大热AI企业Palantir等视为同级别的比较对象。

日本散户需求强劲 认购额上调至25亿美元

在市场热度方面，SpaceX的招股反应相当热烈。根据监管文件显示，由于日本散户投资者需求强劲，SpaceX已将日本部分的发售额度由原先的20亿美元，上调至最高25亿美元，日本投资者将获分配1,480万至1,850万股A类股份。

是次IPO预计将于6月11日定价，股份将以代号「SPCX」在纳斯达克及纳斯达克德州交易所（Nasdaq Texas）挂牌上市。