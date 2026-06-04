银行公会代表团访问泰国 两地政商界逾250人参与 冀加强区域金融合作

由香港银行公会组织的海外代表团日前到访泰国，展开为期三天的访问，期间与当地政府部门及大型企业代表会面，并举行了交流晚宴，吸引逾250名来自香港、泰国的政府官员、银行界及商界领袖参与。

晚宴讨论AI及数字经济

银行公会指，是次海外代表团为其2026年首个外访行程，亦是银公继2024年后再度到访泰国。交流晚宴以「促进香港与泰国的增长机遇」为主题，并邀得金管局副总裁陈维民、香港驻曼谷经济贸易办事处处长林俊华，以及香港泰国商会主席陈智思等担任演讲嘉宾。银公指，晚宴设有专题讨论环节，探讨数字经济、人工智能及可持续发展如何重塑区域经济联系，进一步加深与会者对区域金融及创新发展趋势的了解。

银公：全球重大变化 加强区域合作尤为重要

银公署理主席、中银香港（2388）风险总监王春飞致辞时表示，泰国作为东盟主要经济体之一及区域重要门户，在推动东南亚增长与一体化进程中担任重要角色；而香港作为国际金融中心，不仅是通往内地的门户，亦是连接内地、东盟及国际市场的重要枢纽，具备深化区域合作及促进跨境金融联通的优越条件。她指，在全球经济经历重大变化之际，加强区域合作尤为重要，以推动更具韧性、创新及可持续的经济增长。

银公署理主席、中银香港风险总监王春飞表示，在全球经济经历重大变化之际，加强区域合作尤为重要。

在访问期间，银公代表团与中国驻泰国大使馆，以及泰国的中央银行、证券交易所、投资促进委员会举行会议，就金融科技、绿色金融及跨境投资等领域深入交流，体现推动区域金融发展的共同愿景。

此外，代表团亦参访当地大型科技创新企业，并就泰国最大科技工业园总部基地开展专题调研，透过实地考察深入了解当地科技创新市场发展及企业实际需求，代表团亦进一步掌握企业赴泰投资的法律环境及相关政策。