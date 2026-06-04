黄仁勋料今晚抵达韩国 周五与SK及LG等高层烤肉店聚餐 料首亮相韩国综艺节目

随着英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋结束台湾之行，他将于今晚（4日）抵达韩国及展开访问行程。据韩媒报道，黄仁勋除了与韩国大型科技企业和初创企业高层会面外，还将参加韩国职棒比赛开球仪式，以及首次在韩国综艺节目中亮相。

或扩大机器人技术合作

报道指出，黄仁勋预计将于周五（5日）晚上在首尔圣水洞一家烤肉店，与SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟（Koo Kwang-mo）及Naver董事长李海珍（Lee Hae-jin）聚餐会谈。有预测更认为，在此次会面中，包括AI半导体议题在内的扩大在机器人技术和物理智慧领域合作方案，有可能成为核心议题。

周日为职棒担任开球嘉宾

黄仁勋将于周日（7日）与韩国龙头网游公司NC Corp.行政总裁金泽辰（Kim Taek-jin）会面，并在同一天前往首尔蚕室棒球场，为职棒斗山担任开球嘉宾，黄仁勋将身穿印有93号的斗山熊队球衣登场，而93号代表Nvidia的创立年份1993年。

下周一（8日）则预计参观位于韩国城南市盆唐区的Naver第二总部1784大楼，与Naver高层就具体业务合作进行讨论。此外，黄仁勋亦会见多家韩国AI初创企业负责人，当中包括AI独角兽企业Upstage行政总裁金成勋（Kim Sung-hoon）。

另一方面，黄仁勋也将作客韩国知名脱口秀节目《You Quiz on the Block》，为韩国收视率最高的脱口秀节目之一，并由人气喜剧演员刘在石主持。

