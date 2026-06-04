魏哲家羡慕记忆体80%毛利率 惟台积电大幅加价 笑言「如果买股票，请继续」

台积电董事长兼总裁魏哲家今日（4日）在股东会上表示，对于AI带动记忆体大厂毛利率高达80%感到羡慕，但台积电不会这样做，因为与客户的互信是经过长时间累积起来，而且公司真正要做到的目标是永续经营。此外，魏哲家在会上被问到台积电资本支出何时触顶，坦言「我也不知道」，但强调目前仍未看到任何需要大幅缩减资本支出的市场讯号，又向股东笑言，「如果预期买股票，请继续」。

早已购置High-NA EUV设备

综合台媒报道，市场关注台积电是否未积极投入High-NA EUV，并忧虑重蹈英特尔（Intel）过去错失EUV技术发展机会的覆辙，魏哲家回应时表示，台积电早已购置相关设备，也持续投入研发，但现阶段尚未投入生产，主因成本效益仍待提升。

全力扩建厂区 产能仍不足

另有股东关注未来5年先进制程产能是否足以支持美国本土制造需求。魏哲家直言，目前美国高阶晶片需求主要来自美国客户，即使台积电全力扩建美国厂区，产能仍远远不足。

他又指，不仅美国产能吃紧，台湾厂同样供不应求，因此公司持续加速台湾扩厂步伐，并同步推进日本新厂建设。但他强调，无论海外布局如何扩大，台湾始终会是台积电最重要、也是最大的生产基地。

竞争对手想追上是「做梦」

另一方面，外界关注英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋下一站将前往韩国，引发台韩AI供应链竞争话题。魏哲家回应时指黄仁勋到韩国，是因为Nvidia需要记忆体，但若谈到逻辑晶片，最大基地仍在台湾。他更直言，有竞争对手10年前就喊过10年后要追上台积电，现在又喊下一个10年，「我只觉得他做梦」。

他提到，AI供应链并不是单靠某一项技术就能建立，而是需要长时间累积完整产业聚落，因此这套生态「不是韩国可以复制」，从封装到组装，再到后段组装厂，都是台湾多年建立起来的优势。

