格拉沙家族据报研售曼联股权 忧难顶奥脱福巨额翻新开支 股价盘后急升逾7%

据彭博引述消息报道，掌控英超豪门曼联逾20年的格拉沙家族内部正讨论是否出售球会股权。消息指，由于球会未来数年面临翻新奥脱福球场的巨额开支，促使部份家族成员萌生退意；惟曼联最近成功取得欧联参赛资格，带来丰厚潜在收入，令家族内部对彻底退场仍存分歧。

受消息影响，曼联（MANU）盘后股价收报22.67美元，升7.39%。据悉，数名身处美国的格拉沙家族成员正研究出售其持有的曼联股权。内部讨论最初聚焦于个别成员出售股份，相关人士目前正游说其他家族成员加入套现行列。

是次酝酿卖盘的背景，正值曼联面临庞大资金压力，未来数年需投入数十亿英镑重建标志性的奥脱福球场。不过，球会近期重获利润丰厚的欧联参赛资格，意味未来盈利潜力大增，为保留持股提供诱因。

家族内部未有最终共识

报道指，格拉沙家族整体尚未就是否退出作出最终决定，不同成员仍在探讨最佳方案。部分成员依然反对卖盘，若未能说服他们，交易将难以达成。曼联官方代表拒绝评论相关传闻，格拉沙家族亦未有作回应。

以纽交所股价约21美元计算，曼联目前市值约36亿美元。然而，考虑到格拉沙家族股份附带的投票权，预料任何潜在的出售价格将远高于此估值数字。目前，Avram Glazer及Joel Glazer担任球会执行联席主席，其余兄弟姊妹包括Kevin、Bryan、Darcie及Edward均为董事局成员。