软银拟大举投资法国AI基础设施 最多达750亿欧元

据外媒报道，日本软银集团未来5年将于法国投资450亿欧元（约4,113亿港元）以建造AI基础设施，是其至今为止在欧洲同类计划中规模最大的一笔投资，主要于法国北部法兰西大区（Hauts-de-France）提供3.1吉瓦（GW）的发电容量。软银还表示，未来计划在法国各地增设更多设施，并使计划总投资达到750亿欧元（约6,855亿港元）。

2031年前陆续投入营运

根据计划，包括邓寇克（Dunkirk）在内的3个基地将预计于2031年前陆续投入营运。谈及选择法国的原因，孙正义指法国是能源生产与出口国，对于AI基础设施的投资来说绝对具有决定性。

报道提到，法国工程公司施耐德电气（Schneider Electric）及法国电力公司（EDF），亦将成为该计划的关键合作伙伴之一。同时，软银这项法国计划将进一步推动其全球AI基础设施领域的投资，目前软银在AI领域的投资则包括向OpenAI投资超过300亿美元，持股约11%。