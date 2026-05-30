AI编程「越帮越忙」掀成本危机 出错率高人类1.7倍 亚马逊Uber成「代币最大化」苦主

AI编程工具在近年已成为开发人员不可或缺的辅助，但多项最新研究与企业数据显示，AI虽然显著提升了编码速度，却未能保证代码质量，甚至可能「越帮越忙」。AI研究实验室METR及新加坡管理大学（SMU）等机构近期发表的报告警告，AI生成的代码隐含大量错误，导致企业面临沉重的长期维护成本。与此同时，电商龙头亚马逊（Amazon）及网约车平台Uber更因员工过度依赖AI，导致成本超标。

开发人员对AI产生深度依赖

据TechCrunch报道，权威AI研究实验室METR于今年2月发表一项调查。研究人员原本计划重启一项在2025年开展的AI编程生产力研究，对比开源开发人员纯人手编程与使用AI辅助的时间差异。然而，实验最终却无法进行，原因是当前的开发人员已无法离开AI，甚至不愿意为了配合研究而短暂重回「纯人手」工作。

METR改在5月发布了一项问卷调查，让技术人员自行回报使用AI所带来的生产力提升。 技术人员普遍认为AI令其工作效率倍增，为企业创造了双倍价值。然而，市场上陆续浮现的实际数据与报道，正打破这种自我幻觉。

「代币最大化」趋势走到尽头

事实上，2026年科技界掀起一股被称为「Tokenmaxxing（代币最大化）」的热门趋势，即员工消耗的AI使用量（Token）被作为工作生产力的指标。不过，该趋势或许已走到尽头。

《金融时报》早前曾报道，亚马逊已终止内部用于追踪员工AI使用量的排行榜「Kirorank」。原因是员工为了「冲榜」而过度且滥用AI代理（AI Agents），导致公司成本飙升，员工行为证明AI的高频率使用并不等同于实际生产力的提升。

另外，据《The Information》报道，网约车巨头Uber在今年前4个月，就已经耗尽全年的AI预算。Uber营运总监Andrew Macdonald坦言，尽管AI方面的开支巨大，但至今仍未见到其对项目进展或生产力带来实质可测的增长。

错误率高1.7倍 企业恐陷维护无期徒刑

除了成本失控，AI生成代码的质量问题更是一大隐忧。著名程式员兼作家James Shore在Hacker News上撰写的文章指出，「你现在写代码的速度快了一倍？那你最好祈祷你的维护成本能减半，否则你将大祸临头。你只是在用短暂的速度提升，来换取长期的维护奴役。」

而数据支持了这一观点。网络可靠性工程初创公司Entelligence AI创办人兼首席执行官Aiswarya Sankar透露，目前企业竟然将多达44%的Token预算，花在修复由AI自身生成的代码漏洞（Bug）上。代码审查工具公司CodeRabbit在分析后亦指出，AI生成的代码所产生的问题，比人类亲手编写的高出1.7倍。

此外，新加坡管理大学（SMU）于今年4月发表研究报告警告，「AI生成的代码可能会为实际的软件项目引入长期的维护成本」。

专家：AI仅属初阶至中阶水平

开发出市场首款AI编程代理「Devin」的Cognition创办人兼首席执行官Scott Wu坦言，虽然Devin能够独立执行部分任务，但若以能力评级，目前的技术水准仅介乎「初阶至中阶程式员」之间，绝非可以完全放手不管的方案。

新加坡管理大学的研究人员建议，企业应采取更人性化的管理策略。程式员需要像熟悉自己常用的编程语言一样，深度了解AI在哪些任务上擅长或笨拙。企业必须为AI量身订造严谨质量保证（QA）系统，并像审查「初级开发人员」的工作一样，仔细检视AI生成的每一行代码。