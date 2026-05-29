日本弹珠机游戏馆营运商DYNAM全年少赚35% 拟将亏损游戏馆转型「夹公仔」超市

在日式弹珠机行业低迷下，日本最大日式弹珠机游戏馆营运商DYNAM JAPAN（6889）董事长保坂明在业绩发布会上透露，公司有意将亏损的游戏馆，转型为「夹公仔」业务（Crane Game Business），并以「夹公仔」超市（Crane Mart）模式营运，以瞄准家庭客户，当中约8成的奖品为日常必需品，目标是将日常购物与娱乐结合，而首家店将于6月在大阪开设。

他解释，如果关闭亏损的游戏馆亦需要成本，故将其转型，又提及会扩大收购和并购策略，开设大型、高游戏成本的游戏馆，以及位于郊区和乡村地区的社区游戏馆。

截至今年3月底止，该公司年度收入为1231.86亿日圆，按年少2.3%；盈利26.03亿日圆，大减35.1%；每股基本盈利为3.7日圆，派末期股息每股2.5日圆，按年持平。