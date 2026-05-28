领展料电商大战难短期稳定 实体零售持续受压 已削15%职位应对

领展（823）预计今年香港零售物业续租租金仍然下跌，领展香港租赁董事总经理霍业生形容，电商平台对实体零售的压力只是刚刚开始，难以在短期内稳定，内地业界持续与本地零售商竞争。

霍业生表示，领展旗下物业已自营逾340个自提点服务「领点」，除了回应社区需求，亦可透过相关数据了解消费者的习惯改变，同时发现自提点能带动周边消费。

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商场增体验式消费组合

霍指出，近年租务策略已作出调整，提供更多体验式消费，例如引入更多健身室、娱乐设施等，另外老人院、兴趣班、补习社等租户亦有所增加，会持续观察成效，以减低电商平台对实体零售的影响。

本港零售租金已稳定 「见到隧道尽头的光」

对于零售业复苏情况，领展首席投资总裁宋俊彦形容，本港零售压力将「见到隧道尽头的光」。霍业生就称，领展民生商场复苏速度较游客区慢，但情况已稳定下来，过去一年续租租金水平基本按年持平，期内餐饮商户平均销售已录得1%增长，近年表现受压的超市及食品商户销售跌幅已收窄至0.5%。但他提及，领展一般租约为期3年，部分在2023年本港疫后通关的高租金水平仍待续租，「要一段时间去洗走」，故未来一年续租租金调整率压力仍会维持上年度相若水平。

领展首席投资总裁宋俊彦称，「香港商场很宝贵」，目前主要出售的非核心资产计划不包括香港商场。

视香港商场「很宝贵」 属核心资产

领展推动出售5至10%非核心资产，宋俊彦指出，非核心资产主要是指非商场物业，强调「香港是我们的家，香港商场很宝贵」，领展未来将继续做亚洲商场营运者。主席欧敦勤补充，当获得合适溢价或体现资产价值时，才会考虑出售香港资产。

CFO：减人手旨在回归基本 保盈利韧力

领展表示，透过重新调整员工及一般及行政开支，预期每年可节省超过2亿元成本。首席财务总裁黄国祥补充，该集团已节省15%职位，旨在「回归基本」，将资源聚焦于核心组合，期望令盈利能力更具韧性。领展其后补充，已就整体物业组合的职务及职位进行适度优化，包括部分空缺不作填补，以确保集团的资源配置配合业务需要。

新任行政总裁数月内公布

欧敦勤指，市场租金水平已稳定下来，加上继续出售非核心资产及开拓新收入来源，利用资金回购基金单位及投资于核心资产，有信心将来维持盈利稳定，以及保障来年派息能力。

另外，领展仍在物色行政总裁，欧敦勤指出已有进展，相信在数月内公布结果，并指遴选时间较长，主要由于在全球严谨挑选，确保找到合适人选。