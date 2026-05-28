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长鑫科技科创板IPO惹热议 投资者忧虑成大市见顶讯号

商业创科
更新时间：16:20 2026-05-28 HKT
发布时间：16:20 2026-05-28 HKT

内地焦点DRAM厂商长鑫科技的科创板IPO已获上市委会议通过，拟公开发行最多106.22亿股，集资额为295亿元（人民币，下同），将成为今年A股最大IPO，亦是科创板历史上仅次于中芯（981）集资532亿元的第二大IPO。不过，据彭博报道指出，长鑫科技IPO引发热议之际，投资者也忧虑巨型IPO抽走了大量流动性，并成为股市走势的转折点。

很多人想起2007年中石油上市

报道引述深圳龙腾资产管理基金经理吴险峰称，长鑫科技上市让很多人想起2007年的中石油A股（601857）的上市，主因两者都是在大市已经大幅上涨的情况上市，而且规模庞大，并帮助缔造了一些内地最大的公司。

事实上，A股市场不乏此类案例。许多重磅上市交易都落在市场顶部附近，其中中石油A股于2007年底在内地上市，只比股市见顶迟几周；国泰君安（601211）亦是在2015年牛市触顶还不到1个月时上市；而中移动（600941）和中海油（600938）登陆A股后，内地股市也陷入漫长跌市。

吴险峰表示，巨型IPO上市后可能抽走整体市场的流动性，从而收紧资金环境，并令市场受压，但他同时指出，市场长期顶部最终更多地取决于行业基本面，因此现在就断言见顶仍为时尚早。

大型IPO发生前1个月多升市

招商证券分析师研究亦发现，在规模逾200亿元的IPO发生前的1个月，内地股市往往会上涨，平均涨幅2.4%；而在它们上市后1周则往往会回落，平均下跌0.8%。

彭博行业研究又指出，长鑫科技的估值应该更接近周期性的DRAM生产商，销售结构亦接近DRAM厂商南亚科技，而非SK海力士或美光等高带宽存储器制造商。

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