大湾区企业离职率达11% 「混合型科学人才」需求仍迫切 高奥士：企业招聘趋审慎

中山大学粤港澳发展研究院和高奥士国际人才集团（8042）公布《粤港澳大湾区企业人才现状与发展趋势2025》调查报告指出，逾70%企业未来3至5年计划新增人数不超过30人，并指粤港澳大湾区企业对未来人才招聘持谨慎策略。不过，市场对「科技+管理」的混合型人才需求庞大，有6成受访企业表示对兼备技术背景和管理能力的「科学型人才」需求最为迫切，远超于对单纯技术人才的需求。

薪酬竞争力不足 发展空间有限

高奥士国际人才集团联合创办人兼执行董事陈家成在发布会上表示，大湾区人才流失情况严峻，企业整体员工离职率高达11.1%，其中深圳和江门更超过15%。调查显示，「薪酬竞争力不足」和「发展空间有限」是导致人才流失的两大主因，反映企业在转型过程中面临的结构性挑战。

陈家成还表示，企业的招聘策略趋向审慎，约7成企业在未来3至5年的招聘策略以稳为主，普遍采取审慎和稳中求进的态度，其中半数企业计划新增职位不超过10个，超大型企业新增的职位计划占全部新增的89.4%，中小企缺少招聘的强大动机与资源。这与经济下行压力、用工成本上升、业务不确定性增强的宏观环境高度吻合。

同时，10.5%的企业未设置新职位，这一比例虽不算高，但若结合企业人才流失的情况来看，这些企业实际上处于被动缩编状态，即它们不补充新血液，依靠自然减员压缩规模。

混合型人才更胜专业技术人才

报告显示，粤港澳大湾区企业人才需求呈现出结构性转向，有62%受访者认为「技术＋管理」混合型人才最为紧缺，这比例甚至超过「专业技术人才（59.3%），该现象表明企业已经意识到单纯的技术能力无法转化为竞争优势，真正稀缺的是既懂技术又懂管理、既能攻克技术难题又能带领团队、既有专业深度又有商业视野的混合型人才。

报告还指出，研发类和销售类职位成为未来核心需求，而传统管理职位需求相对较低。部分城市的人才国际化水准仍有较大的提升空间。

政府政策框架获得认可

报告亦指，粤港澳大湾区企业对政府人才政策体系整体满意度较高。企业对粤港澳大湾区各地政府的人才政策整体满意度达到「比较满意」水平，反映政府的政策框架已基本建立并获得认可，政策效能逐步显现。随著粤港澳三地规则衔接深化，政策红利有望进一步释放，并惠及更广泛的企业群体。但「政策覆盖范围有限」、「政策宣传不到位」及「兑现周期长」仍是当前的三大痛点，有待进一步完善。

该调查于2025年4月至12月期间进行，合共收到116份有效问卷，覆盖粤港澳大湾区「9+2」城市群。深度访谈部分，总计深度访谈企业71家，调查对象覆盖传统制造、先进制造、现代服务、新能源、数码经济等重点产业链核心企业。

劳福局何启明：港肩负国际人才高地使命

另一方面，香港劳工及福利局副局长何启明透过预录短片表示，人才是地区及社会发展的重中之重，而香港正肩负著作为国际人才高地的使命。他指出，除了政府的人才政策支持外，企业与学术界的共同成长，才能为人才发展创造最佳土壤，吸引世界各地的人才来港发展。何启明坦言，政府虽有进行人力调查，但仍有其局限性，因此非常感谢中山大学及高奥士国际的研究，为政府提供了企业的真实声音及更详细的湾区人才状况。

他强调，政府会详细分析及研究该报告，并考虑在未来的政策检讨中加以引用，以更有效地吸引人才。同时，由政务司司长带领的专责小组，亦会与各部门并肩，全力做好本地人才的培训工作。

何俊志：冀带来调查报告

中山大学粤港澳发展研究院院长何俊志亦表示，启动这项调查主要是中央政策持续加码和期望加剧，包括2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出打造「国家级教育和人才高地」到二十届三中全会强调「加快建设高水平人才高地和吸引人才聚集平台」等。

其次，是三地政府前期合作基础扎实，粤港澳三地政府已建立联席会议机制并设立科技教育人才专职小组，形成了贯通政府、企业、高校的协同机制；以及前期研究存在明显局限，多数成果依赖政策文本分析，仅局限部分行业和产业，也缺乏湾区间人才政策的横向比较等。他表示，冀今次调查为市场带来全面覆盖，以企业为一手资料的调查报告。

大湾区优势在市场化和多元化

在高峰对话环节中，由高奥士国际人才集团首席战略官吴国杰主持，并邀请了多位来自学界、政府及人才服务领域的嘉宾出席交流。中山大学香港高等研究院全球与区域治理研究中心副主任李小瑛在专题讨论中指出，与京津冀及长三角等内地人才高地相比，粤港澳大湾区的最大优势在于其高度的「市场化」和「多元化」。

她分析，大湾区的人才市场灵活性高，不受国企或跨国公司总部的过多限制，人才流动性强，能根据市场供需快速实现更佳匹配。同时，大湾区已形成从基层到顶尖、结构完整的「金字塔」型人才梯队，对内地及国际人才均具备强大包容性。然而，她亦坦言，在金字塔顶端的尖端科研人才，如院士级别方面，大湾区与其他地区相比仍有提升空间，未来需借助区内各城市优势，吸引更多顶级人才落户。

香港与内地人才已相向发展

美康雅亚太区人事及行政总监李翠霞则从企业实务角度分享，认为现今大湾区的人才流动已非单向的「外流」或「回流」，而是香港与内地人才的「相向发展」，整个区域已融为一体。她坦言，企业招聘「真心难」，尤其难在寻找既懂高阶技术、又具备管理和海外沟通能力的复合型人才。她透露，其公司正计划在深圳扩展业务，并会灵活调动人手，让员工可以「坐在前海，做香港的业务」。她强调，面对市场的快速转变，企业对人才的要求已超越单一技能，转而渴求能灵活应变、具备商业触觉的复合型人才。

市场仍存在严重人才错配问题

香港城市大学首席及常务副校长高级顾问、数据科学系教授周文港指出，香港正同时面对「培养人才」、「抢人才」及「用好人才」三大挑战。他分析，尽管政府的各项人才计划已成功吸引数十万人来港，令本港人口突破750万创历史新高，并带动住宅租金与楼价回升，但职位空缺长期高企，反映市场存在严重的人才错配问题。

他强调，现时市场最渴求的是具备跨学科能力的复合型人才，例如兼具ICT技能的商科毕业生，或是熟悉金融科技（Fintech）及合规科技（RegTech）的专才。他续指，香港未来角色应从「引进来」更多地转向「走出去」，把握内地庞大的人口及产业基础，发挥「超级联系人」的优势，利用本港在国际教育、金融及专业服务等领域的实力，协助内地龙头企业「出海」，并服务好整个大湾区的发展。

毕业生单凭一张「沙纸」已不足够

香港浸会大学学生事务处事业策划中心主管朱丽媚表示，现今雇主招聘时更为审慎，毕业生单凭一张「沙纸」已不足够，他们更看重求职者具备数码科技、AI应用等硬技能，以及解难、沟通等软实力，能到任后马上为公司作出贡献。为应对市场对复合型人才的渴求，她指出，大学近年已推出多个跨学科课程，如融合艺术与科技，旨在拓宽学生视野及培养多元技能。

北都料成吸引全球科技人才平台

此外，香港人才服务办公室总监陈海劲在讨论环节上表示，香港拥有两个关键角色，一是国际人才枢纽，二是国家人才门户，具体而言，作为国际人才枢纽，香港在IMD全球人才排名中位列亚洲第一，同时具备「背靠祖国、联通世界」的独特优势；作为国家人才门户，香港引进的人才不仅服务本地企业，更依托香港平台发展，可服务整个大湾区乃至内地及亚太区事业。他续指，未来发展北部都会区将是吸引全球顶尖科技的人才的重要平台，它连结深圳和香港，既拥有香港丰富大学资源、香港国际金融中心的资源，亦有深圳全球顶尖科企和整个完整粤港澳大湾区产业链资源。

港可借国际经验 成「亚洲的波士顿」

谈及如何借鉴国际经验发展大湾区，全国港澳研究会副会长、香港正思研究院院长陈少波表示，波士顿鼓励教师创业，同时大学、企业、政府三方资金与机制深度结合的模式值得香港学习，即教师科研成果能快速对接产业需求并转化为产品，对接市场，产生经济发展的新动能。他还希望，在香港新科技城等空间上，构建这种新型创新生态，成为「亚洲的波士顿」，甚至超越波士顿。

KOS高奥士国际人才集团董事总经理陈晓慧总结时表示，《粤港澳大湾区企业人才现状与发展趋势2025》调查研究不但反映粤港澳大湾区企业在招聘及用人策略上的最新转变，亦显示在产业升级、区域协同及发展模式持续演变的过程中，人才正由企业发展的重要资源，逐步成为支撑湾区高质素发展的关键动能。她续指，企业正缺乏复合型人才，惟吸引人才只是一个开始，如何留住人才同样重要。