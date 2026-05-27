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快手首季收入增3.4% 经调整纯利跌26%仍胜预期 可灵AI收入飙3倍

商业创科
更新时间：17:15 2026-05-27 HKT
发布时间：17:15 2026-05-27 HKT

快手（1024）2026年第一季度收入录得337.2亿元（人民币，下同），按年增长3.4%，符合市场预期；经调整利润33.7亿元，按年下跌26.3%，惟仍优于预期的30.3亿元。

线上营销服务升9.3% 直播收入跌13.5%

业务分部方面，线上营销服务收入196亿元，按年增长9.3%，受惠AI在多场景加速渗透。直播业务收入85亿元，按年减少13.5%，集团表示是由于持续建设健康直播生态及多元化优质内容。其他服务收入56亿元，增长15.9%，主要由可灵AI业务带动。

可灵AI成第二增长曲线 收入6.5亿升3倍

快手表示，期内可灵AI收入超过6.5亿元，按年增长超过300%。2026年3月，可灵AI年化收入运行率（ARR）接近5亿美元。公司又表示，可灵AI正持续聚焦影视、广告、电商及游戏等专业创作领域，以全链路工业级能力赋能创作，推动成本降低与效率提升。

日活跃用户4.13亿 电商主动购物意愿增强

期内快手应用平均日活跃用户达4.127亿，平均月活跃用户7.717亿，日均使用时长保持稳定。

快手表示，电商意图驱动的搜索页浏览量按年增长11%，商城页新买家及回流买家在3月份增长约36%，反映电商用户主动购物意愿增强。

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