内地人来港开投资账户据报有新要求 需签署资金合法来源声明

据内媒引述消息报道，在香港地区银行渠道线下开立投资账户对客户提供的文件，自周二（26日）起有新要求，需要签署资金合法来源的声明。事实上，中证监上周五（22日）严禁境外机构在内地非法提供开户及交易服务后，香港证监会向券商发通函指将采取额外审查措施应对内地投资者使用可疑或伪造文件在港开户，金管局亦致函银行采取与证监会相若额外措施，包括内地投资者接洽本港银行要求开立投资帐户，银行便应向该内地投资者取得书面声明，包括确认所有用以支持投资活动及相关结算的资金均来自内地以外的合法来源。

确保资金来源合法合规

报道指出，新增签署文件为《跨境披露声明（申请投资开户业务适用）》，主要内容为开立投资账户本人须确认「所有用以支持投资活动以及相关结算的资金均来自中国内地以外的合法来源」；并且要求中国内地居民留意，投资账户服务只适用于身在香港的投资者（例如在港生活或工作）且应确保资金来源合法合规。

报道又指，为配合香港地区的相关监管要求，该行可要求客户提供相关证明文件，如未能提供，则有可能拒绝提供相关服务，而且已开通服务亦有可能被终止。

现有客户未完成补签 无法交易

针对存量客户及新开客户的文件签署流程，报道引述中资银行客服人员表示，开户者可以亲临任何分行补签，或透过电邮回复确认，完成补签相关手续后，系统会于一日内恢复交易功能；未完成补签前，投资交易功能将被暂停。不过，账户不会被取消，现有持仓及资产不受影响，只是暂时无法进行新的买入交易。

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