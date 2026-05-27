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香港晋身全球最大跨境财富管理中心 首度击败瑞士 资管规模达23万亿

商业创科
更新时间：14:43 2026-05-27 HKT
发布时间：14:43 2026-05-27 HKT

波士顿咨询公司（BCG）发表最新报告表示，香港已正式超越瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心。报告指，随著亚洲各财富中心增速较瑞士高，瑞士被超越的局面不太可能逆转。

受惠内地资金及IPO热潮 

根据该咨询公司《2026年全球财富报告》，香港去年财富管理规模增10.7%至2.95万亿美元（约23.01万亿港元），首次超越瑞士的2.94万亿美元。

报告分析指，香港去年管理财富规模增加，主要是来自内地资金、去年新股IPO热潮及股市畅旺等因素，其中内地资金流入占香港资产管理规模约60%。香港正巩固作为中国通往全球市场门户的地位，展望未来，报告预期2030年香港将维持年增长率约9%至4.6万亿美元，高于瑞士6%的增速。

新加坡排第三位

排第二位的瑞士去年管理财富规模增7.6%至2.94万亿美元，主要来自西欧客户，占比40%；至于排第三位为新加坡，去年管理财富规模升10.3%至2.1万亿美元。作为连接西方与亚洲的重桥梁，当地已有超过2000间单一家族办公室，以及100间独立财富管理公司，2030年预期年增长率9%至3.3万亿美元。

报告又指，受惠市场表现强劲及多元化配置需求增加，去年全球财富管理规模升8.4%至15.7万亿美元，主要集中全球10大投资中心。

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