三星最大工会投票通过薪酬协议 晶片工人平均获265万奖金 股价曾升逾8%

据外媒报道，三星电子最大工会投票通过一项薪酬协议，将为晶片工人提供平均约34万美元（约265万港元）的奖金，从而避免了一场可能扰乱全球晶片供应的罢工。受消息影响，三星（005930）在首尔股价曾升逾8%至323000韩元。

报道指出，经过几周动荡的谈判后，约74%工会成员投票支持了有关谈判协议。世宗大学商学院教授Kim Dae Jong表示，这解决了困扰数月之久的一大难题，但指交易达成的方式让三星很多人感到非常痛苦，「他们需要努力解决这种内部分歧，让所有人重新达成共识」。

内部矛盾短期恐仍持续

报道提到，三星半导体部门拥有7.8万名员工，虽然奖金数额因人而异，但据彭博根据拟议条款及2026年营业利润预测进行的测算，员工平均可获得5.13亿韩元，相当于34万美元。根据三星3月份提交的一份文件则显示，2025年该公司员工平均收入仅为1.58亿韩元。

不过，受绩效奖金差距不断拉大的影响，三星各业务部门之间的内部矛盾预计在短期内仍将持续，其中存储业务部门的部分员工有望获得6亿韩元的奖金，而另一些员工仅能拿到600万韩元，这种100倍的差距正在三星内部引发对报酬不公的强烈不满。

