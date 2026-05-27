内地首将「AI训练推理晶片」纳国测 9款齐入围 天数及壁仞股价曾升一成

据内媒报道，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心昨日（26日）联合发布《安全可靠测评结果公告（2026年第2号）》，首次单独设立「人工智能训练推理芯片」品类，当中共有9款产品通过安全可靠测评，全部被评定为I级，标志着国产AI算力基础设施正式纳入国家信创安全认证体系。受消息影响，天数智芯（9903）及壁仞科技（6082）今日股价曾升12%及逾9%。

至于此次正式通过测评的9款晶片，包括海思半导体升腾310、升腾910、平头哥真武M530、真武M890、壁仞科技壁砺166、海光信息DCU-3G、天数智芯KCC-V100X、沐曦股份MXC600，以及摩尔线程PH100晶片。

分析指释出明确政策信号

有分析指出，此次国测首次将AI训练推理晶片单列品类，释放出明确的政策信号：随著大模型和AI应用在政务、国防、金融等关键领域的渗透加速，AI算力基础设施的安全可控已被提升到与数据库、操作系统同等重要的战略层级。9款产品全部获评I级，既体现了国产AI晶片在供应链安全、自主可控层面的集体进步，也意味未来政企AI算力采购将大概率以「国测入围」作为前置门槛。

对于入围厂商而言，这张「安全牌」不仅是市场准入凭证，更是在当前国际技术博弈背景下，替代英伟达（Nvidia）等海外产品的合规性背书。