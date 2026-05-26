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汇丰举办「长者体验日」 盼增数码服务信心 加强防骗意识

商业创科
更新时间：17:41 2026-05-26 HKT
发布时间：17:41 2026-05-26 HKT

随著智能手机成为日常必需品，长者对「易用又安全」的数码理财支援需求亦日增。汇丰于将军澳新都城中心2期举行「汇丰长者友善及数码共融体验日」，吸引逾1,000名市民参与。此次活动联同汇丰社区伙伴香港基督教服务处合办。

汇丰透过摊位游戏及一对一示范，让长者「玩住学」，提升使用数码银行服务的信心，同时加强防骗意识。汇丰以「汇丰老友一二三」概括其重点服务，当中「一」代表以汇丰综合理财户口一站式处理日常理财；「二」是指HSBC HK App的「简易版」介面清晰、操作简单并提供即时支援。

至于「三」则涵盖三项长者重点服务，包括让认知障碍症患者能及早安排银行事务的「安悦自主个人户口」、加强保障的「智安全户口」，以及分行与社区支援如数码大使及「数码学堂」。

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