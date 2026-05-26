阿里云推Agentic AI生态系统 全新Skills门户助调用云端资源 

阿里巴巴（9988）旗下阿里云于新加坡首届「千问国际大会」上，宣布推出一系列先进模型、基础设施升级、AI原生平台及AI智能体（Agent）产品；同时，联同生态系统合作伙伴推出全新计划，为超过1,000家当地企业及学生提供生成式AI 及Agentic AI实务技能培训。

Qwen3.7-Max排名全球第五

阿里云最新推出的Qwen3.7-Max已于旗下AI开发平台Model Studio新加坡区域上线。根据Artificial Analysis最新全球大型语言模型Intelligence Index，Qwen3.7-Max获得56.6分，排名全球第五，并在中国模型中排名第一，超越Kimi-K2.6、DeepSeek-v4-Pro-Max及GLM5.1等中国模型，其性能亦媲美GPT、Claude及Gemini等领先国际模型。

核心产品已开发专属agent

为协助AI agent更无缝调用云端资源，阿里云推出全新Skills门户，将逾60项云产品的常用云端能力封装成Skill，并支持MCP格式，令AI agent能更便捷地调用云端资源。阿里云的核心产品，包括数据库、大数据、营运及维护（O&M）以及安全产品，均已开发专属的产品级agent，协助客户更高效地管理复杂的云端环境。

阿里云亦正升级其AI 基础设施，进一步优化agent 的运行环境，升级重点包括轻量级执行沙箱、跨任务记忆、无缝数据流转，以及覆盖全技术栈的智能营运及维护。

Qwen Cloud采三重入口设计

为简化AI模型的调用及部署，阿里云推出全新AI原生云平台「Qwen Cloud」，涵盖阿里巴巴自研Qwen系列、开源及第三方模型，支持文字、视觉及影片等任务。同时，为了提供给企业及AI agent无缝的模型服务体验，Qwen Cloud采用三重入口设计，面向agent 的「Skills」及支持工作流程集成的命令行工具（CLI）为核心的agent友好访问点，还提供网站入口供人类用户使用 。

此外，阿里云首度推出JVS智能体套件，让企业、开发者及个人更轻松地开发和运行专属AI agent。套件基于OpenClaw框架构建的JVSClaw Teams，具备强大的云原生安全能力，支援7x24 小时云端运作、企业专属Skills的集中分发，以及一体化安全管理；以及由Qwen模型驱动的移动智能自动化平台JVS Mobile，以处理不同程式之间的复杂任务。

另一方面，阿里云宣布已成为专注推动开源AI发展的PyTorch基金会Platinum会员，借此推动下一代AI基础设施及支持更广泛的开源AI生态系统。会上阿里云亦宣布举办全球AI agent开发黑客松及短片创作比赛，鼓励开发者利用其前沿影片生成模型HappyHorse创作原创AI生成短片。