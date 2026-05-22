确立「星岛环球」全新定位  打造连系世界超级引擎

随着媒体生态不断演变，星岛正式将全新战略定位确立为「星岛环球」（Sing Tao Global），标志著集团迈向放眼国际的宏大发展愿景。星岛昨日在中环 HKGTA Town Club 隆重举行「Sing Tao Connect | Stay Connected to the Pulse of 2026」午宴，汇聚各界商业领袖。大会以「超越——突破极限，跨越平凡」的精神，展示了集团以新媒体转型为核心驱动引擎、引领业务迈向高质量发展的全新布局。

从「联系人」跃升「超级增值人」

活动由星岛环球副行政总裁林善乔女士揭开序幕，她带领嘉宾一同回顾星岛的起点与全球版图，并正式宣布启动全面品牌战略升级，确立以「星岛环球」（Sing Tao Global）为全新战略定位，矢志在瞬息万变的全球化时代中，成为连系世界的超级引擎。她表示，星岛将紧抓香港从「联系人」升级为「超级增值人」的时代契机，以 2026 年为战略发展新起点，期望与合作伙伴共同见证「星岛环球」开启全新篇章。

三语对话展现星岛多维内容布局

午宴现场透过广东话、英语及普通话三语进行的主编对谈，向在场嘉宾展现星岛环球多维度的内容布局与创新活力。第一部分由星岛环球网大湾区总编辑卜坚先生进行深度分享了星岛率先在内地四大核心城市布局，并因应内地传播生态而实行「移动优先」策略，开设「星岛财经」、「星岛产研」等公众号，并进驻小红书等多个社交平台等，精准服务高达 60% 的跨境精英与「港漂」读者。

第二部分由《星岛日报》总编辑汤锦标先生及星岛环球新媒体副总编辑钟耀恒先生剖析全球金融变局。深入拆解香港在「十五五」规划中吸引全球资金的未来财富格局，并分享引发热烈回响的全新财经 IP 栏目《百万仓》，展现如何以实战内容圈住高净值读者群。

最后一部分，由《The Standard》总编辑陈可儿女士介绍策略性升级后的人性化国际叙事。陈可儿强调《The Standard》核心在于「以生活说香港，以真实写故事」，同步推出「Urban Fabrics」与「City Voices」板块 。同时，团队深度构建与各国驻港总领事馆的紧密合作，借「国际之声」解读香港，力证国际都市活力的同时，为合作伙伴注入全球影响力（Global Authority）与触达率。

社群与 IP 创新引领跨世代品牌转化

其后星岛环球广告及业务发展部代表，探讨了社群与 IP 创新。大会聚焦《The Standard》网罗 Gen Z 的全新社群「Tiger Circle」，以及隆重登场的《未来领袖系列》（Future Leaders Series）专属 IP平台与活动 ，助力品牌触达新世代菁英。

展望未来，星岛环球将继续立足香港，发挥在中国内地、北美及欧洲等地的在地布局与国际网络优势，向全球说出国家与香港的故事，并与社会各界携手共创未来！