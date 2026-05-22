Spotify伙环球推歌曲AI二次创作工具 参与歌手可获分红

音乐串流巨头Spotify宣布，与全球最大唱片公司环球音乐集团达成协议。平台将容许付费订阅用户合法利用生成式AI技术工具，对喜爱的歌曲进行二次创作、改编（Remix）及翻唱（Covers）。该功能将作为付费增值服务（Add-on）推出，并会与参与的歌手分享AI生成音乐的收入。

Spotify目前尚未公布该功能的具体定价及推出日期，但强调相关AI工具将严格建立在「先达成协议，而非事后寻求原谅」的原则上。根据双方的共识，歌手及版权持有人有权自主选择是否参与，若选择参与，则必须获得公平报酬。

Spotify联合首席执行官Alex Norström表示，为音乐界解决难题一直是Spotify的专长，粉丝自制的翻唱和改编歌曲将是下一个浪潮。他强调，平台正在构建的机制是基于对参与歌手和创作人的「知情同意、署名抵免及经济报酬」。

AI音乐平台陷版权诉讼

事实上，Suno和Udio等AI音乐平台虽然开创生成式音乐的先河，但由于涉嫌未经授权使用版权作品训练AI模型，一直处于法律灰色地带，随后遭到主流唱片公司集体起诉。资料显示，Suno在早前已就一宗涉及5亿美元的诉讼与华纳音乐达成和解，而Udio亦与环球及华纳达成和解。

相较之下，Spotify选择直接与唱片公司谈判。报道指，与环球音乐只是第一步，Spotify去年已透露正与索尼、华纳、Merlin及Believe等合作，开发以艺术家为优先的AI产品。