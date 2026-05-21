Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄仁勋称Nvidia基本将中国市场拱手让华为 吁客户对华销售审批「不要抱任何期望」

商业创科
更新时间：14:12 2026-05-21 HKT
发布时间：14:12 2026-05-21 HKT

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋接受外媒访问时表示，随着美国出口限制重塑全球人工智能晶片格局，该公司已「基本」将中国AI晶片市场拱手让给了华为。

赞华为实力非常强劲

他提到，中国对AI晶片需求非常大，而华为实力非常强劲，去年已创下纪录，而且今年亦很可能有非凡业绩，又指「当地晶片企业生态也发展得很好，因为我们已经撤出了那个市场」。 

报道指出，中国市场一度占英伟达数据中心收入至少五分之一，但自从特朗普政府4月告知英伟达，其向中国及其他少数几个国家出口晶片需要获得许可后，该公司实际上已被排除在中国市场之外。 

若情况好转 仍渴望重返市场

黄仁勋在接受访问时指出，对中国市场近期重新开放的前景持谨慎态度，又称英伟达已告知投资者，对于向中国销售先进晶片的审批，「不要抱有任何期望」。不过，他表示，如果情况好转，英伟达仍渴望重返市场。

他又坦言，「我们非常乐意为该市场服务。我们在那里有很多客户，有很多合作伙伴，而且我们已经在那里经营了30年」。

相关文章：Nvidia首季收入增85%破顶 数据中心占比逾9成 股价盘后仍跌

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
8小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
22小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
21小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
影视圈
4小时前
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
时事热话
4小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
8小时前