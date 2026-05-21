黄仁勋称Nvidia基本将中国市场拱手让华为 吁客户对华销售审批「不要抱任何期望」

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋接受外媒访问时表示，随着美国出口限制重塑全球人工智能晶片格局，该公司已「基本」将中国AI晶片市场拱手让给了华为。

赞华为实力非常强劲

他提到，中国对AI晶片需求非常大，而华为实力非常强劲，去年已创下纪录，而且今年亦很可能有非凡业绩，又指「当地晶片企业生态也发展得很好，因为我们已经撤出了那个市场」。

报道指出，中国市场一度占英伟达数据中心收入至少五分之一，但自从特朗普政府4月告知英伟达，其向中国及其他少数几个国家出口晶片需要获得许可后，该公司实际上已被排除在中国市场之外。

若情况好转 仍渴望重返市场

黄仁勋在接受访问时指出，对中国市场近期重新开放的前景持谨慎态度，又称英伟达已告知投资者，对于向中国销售先进晶片的审批，「不要抱有任何期望」。不过，他表示，如果情况好转，英伟达仍渴望重返市场。

他又坦言，「我们非常乐意为该市场服务。我们在那里有很多客户，有很多合作伙伴，而且我们已经在那里经营了30年」。

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