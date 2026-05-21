启德的快乐经济学｜林小珍

笔者在刚过去的星期天，有机会在启德主场馆，欣赏了林忆莲的《回响巡回演唱会》。虽然林忆莲最活跃的时期，笔者年纪尚小，谈不上是她的忠实乐迷，但可能她的作品真是太过经典，加上Sandy特别调整了香港站的歌单，绝大部分都是广东歌，全晚近乎所有作品都可以跟著唱，兴奋指数爆灯。

入场之前，和外子把握时间于启德零售馆的一家日本料理餐厅共进晚餐﹐入座后获店员告知，凭即日演唱会门票可以享有优惠，外子二话不说就加了一客小食，为晚餐锦上添花，满足地入场欣赏Sandy技惊四座的演出。

借助参与活动愉悦促消费

凭演唱会门票可享优惠的，不只笔者光顾的日本料理餐厅，而是有启德零售馆的超过30家商户参与，除了餐厅，亦包括多间零售商户。其实这种「票尾经济」谈不上是甚么新鲜事，不论是纽约的百老汇、伦敦的苏豪区，甚至乎是红馆附近的餐厅，都已经沿用这种推广手法数十年，但所谓「桥唔怕旧，最紧要受。」见到外子知悉优惠后果断加单，就知道他完全受落，笔者坐享滋味当然亦绝无反对。

「票尾经济」比起商户平常提供的优惠，成效往往更加显著，主要有两个原因，第一是优惠只限持票参与活动人士，顾客会觉得有专属的感觉，不好好利用是吃亏；另一个原因是外出参与活动、欣赏表演，本身已经是令人愉快的事，消费都会特别疏爽，就好像农历新年前逛年宵，就算不是最便宜，都会忍不住买点纪念品或小食，都是现场快乐的气氛驱使，而优惠更加增强了这种快乐的感觉。

启德零售馆生意跑赢大市

大家都说本港零售和餐饮市道差，其实根据政府统计处的数据，今年首季零售业销货额1063亿元，按年增长12.1%，算是不错，不过首季食肆收益284亿元，按年升幅只有1.1%。而启德体育园公布，零售馆今年首季人流及零售表现按年增长四成。对比之下，启德零售馆确实在连番盛事之下，明显跑赢大市。有商户亦表示，在活动期间整体生意平均上升约两至三成，相信羡煞不少同行。

延长「票尾经济」效应

笔者很相信盛事经济的效益，但觉得可以更进一步。演唱会的日子启德人流畅旺，入场和离场需时，用膳都以简单快捷为主，而且如果没有预先订座，往往一枱难求。其实启德交通相当方便，如果凭门票可享的优惠，可以由活动当日扩展至活动后的三数天，说不定可以吸引向隅的朋友，在之后的日子再访园区消费，特别是如果活动的应援可稍作保留，粉丝就更有诱因点来，能够带动更多平日的人流。

林小珍



