阿里发股东信称AI业务迈入商业化回报周期 加大基础设施建设和自研芯片投入

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信与首席执行官吴泳铭发股东信指出，集团正站在通用人工智能（AGI）的关键转折点上，大量AI智能体将承担越来越多数字化工作，每个智能体都由模型生成的token驱动，并将日益成为人与数字世界之间的主要交互界面；而阿里AI业务亦已跨越初期投入阶段，正式迈入商业化回报周期。

将AI+云打造成新增长动力

股东信指出，阿里凭借在AI价值链上的全栈能力，在AI新时代处于战略优势地位，依托人才、技术和资源积累，对把握时代机遇充满信心，努力将AI+云打造成新增长动力，因此集团正在加大对全栈AI能力的投资力度，包括持续加大AI基础设施建设和自研芯片的投入；在模型和应用层面，将投资打造更强大的基础模型能力，吸引更多应用接入，同时打造更强大的MaaS产品，来更高效地实现模型与应用的连接。

即时零售已成平台战略支柱

消费领域方面，即时零售已成为淘宝和天猫平台升级的核心战略支柱，并看到即时零售在利用AI驱动获取新用户、增强用户黏性、满足多元消费需求、提升交易量和商业化水平的战略意义。

AI正驱动阿里云全业务升级

股东信又提到，在强劲的AI需求驱动下，云智能集团的外部商业化收入增长在本财年最后一个季度加速至40%，其中AI相关收入占比达30%。AI正在驱动阿里云全业务升级，增长动力从传统的计算存储，全面转向模型、算力与智能体服务。

平头哥AI芯片已实现量产

在AI基础设施层，集团自研的平头哥AI芯片已实现规模化量产，为云计算基础设施和MaaS推理平台提供高品质的算力支撑。在基础模型上，千问大模型近3个月内迭代了3个版本，最新一代大模型Qwen3.7-Max面向智能体全新设计，实现了编程、推理等核心能力的持续突破；同时加速专用模型的布局，包括推出支持即时互动创作的开放世界模型HappyOyster和专注跨模态理解与生成的多模态模型HappyHorse。

应用层方面，去年11月推出面向C端用户的千问App，集生活、办公、学习于一体的全能型个人AI助理，并与生态内的各类应用深度打通，包括淘宝天猫、淘宝闪购、飞猪、大麦、高德、支付宝等。此外，还发布了面向B端用户的企业级AI原生工作平台悟空，调用AI智能体处理复杂工作流，接入依托阿里生态打造的技能模块。