香港据报7月推新黄金结算系统 或准以「不记名帐户」交易

据彭博引述消息报道，香港计划在7月推出新的黄金结算系统，以推动香港成为全球黄金交易中心。该系统由政府持有，将参考世界最大贵金属市场伦敦的金融基础设施，并允许参与者透过「不记名帐户」进行交易结算。

对市场流动性至关重要

报道指出，「不记名帐户」允许更快、更大规模的交易，对市场流动性至关重要，客户毋须持有特定编号的金条，只需持有对结算商的黄金数量申索权。目前伦敦交易的大多数贵金属，都是采用这种方式进行结算。

报道又指，香港已邀请多家与中国关系友好的中央银行参与结算系统，以将自身打造成为贸易、融资和仓储中心。此外，政府也与上海黄金交易所签署了合作协议，并计划在3年内将黄金仓储能力扩大至2,000吨。

准备工作已进入最后阶段

财经事务及库务局则经电邮回复指出，准备工作「已进入最后阶段，结算系统的试运计划于今年内开始」。

此外，据两位知情人士指出，该结算系统引起了业界极大兴趣，尤其是那些寻求在亚洲进行替代交易方式的贸易公司和金融机构。港府上月亦公布，共有11家银行（5家中资银行和6家国际银行）担任香港结算公司的董事，当中包括中国工商银行、中国银行、汇丰控股、摩根大通和瑞银等；而汇控、摩通、瑞银及工银标准银行，本身亦是伦敦结算系统的共同拥有人及营运商。