渣打拟2030年前削逾15%后勤 温拓思：AI时代职位缩减情况加速

人工智能（AI）正加速渗透金融业，渣打集团（2888）昨日宣布新中期目标计划。该行预估将在2028年实现高于15%的有形股东权益回报（ROTE），且预估到了2030年还会再攀升至约18%。更令市场轰动的是，在推动AI应用之下，渣打将于2030年之前，削减逾15%的企业后台职能岗位，涉及数量近8,000个。渣打行政总裁温拓思（Bill Winters）称，此次裁员并非传统意义上的降本增效，而是以金融资本和投资资本替代部分「低价值人力资本」。

料全球近8000职位受波及

不同于过去诸多金融领袖，将AI纯粹视为增强而非取代人类的说法，温拓思直言：「随着迈向AI时代，职位缩减的情况将会加速。」而据渣打2025年年报披露，去年涉及人力资源以及风险与合规等领域的后台职能部门，总共有全职雇员约逾5.2万人，遍布印度、中国、波兰、新加坡及香港。倘若以此推算，大约相等于全球7,800个职位将受波及而「丢饭碗」。

温拓思补充说，受影响的员工将提前收到「明确的通知」。渣打亦指，透过提升生产力，预料2028年前提高每名员工所创造的收入约20%，集团正加强自动化、先进分析及人工智能应用，以精简流程及改善决策。

值得注意的是，渣打在向投资者发布的最新策略报告中指出，预估其ROTE在2028年将达到15%以上，比2025年增加至少3个百分点；且预估到了2030年还会再攀升至约18%。

续在港进行策略性投资

渣打银行国际业务总裁洪丕正表示，集团相隔3年再次在香港举行集团投资者活动，充分体现香港作为渣打最大业务及盈利贡献市场的策略重要性，亦反映渣打对香港未来发展的信心与长期投资承诺。

洪丕正又指，将继续在香港进行策略性投资，包括扩展财富管理中心网络以及跨境业务，把握区内财富增长、人民币国际化加速及跨境资金流重塑带来的机遇。今次选址即将开幕、位于铜锣湾「港岛壹号中心」的第七间财富管理中心与投资者会面，正体现集团强化增长动力的策略部署。

