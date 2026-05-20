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「AI六小虎」月之暗面据报重整红筹架构 铺路来港上市

商业创科
更新时间：09:44 2026-05-20 HKT
发布时间：09:44 2026-05-20 HKT

据外电引述消息报道，中国「AI六小虎」之一的月之暗面（Moonshot AI）为符合内地官方监管要求，将重整公司的红筹架构，为来港上市铺路。所谓红筹架构，是指在境外注册上市，但资产和业务在内地的运营模式。

报道还指出，由于该公司计划建立合资企业结构，允许外国投资者参与，因此架构调整目前不会影响公司接受美元基金投资。早前有消息指，月之暗面已与中金、高盛就在港上市合作事宜展开磋商。

大金重工已通过上市聆讯

此外，海上风电核心装备供应商大金重工股份于本周二已通过港交所上市聆讯。

灵心巧手最快年内在港IPO

另一方面，外电报道内地机械手初创公司灵心巧手（Linkerbot）计划来港上市，并已经聘请招银国际、中信证券和汇丰安排IPO事宜，最快今年内完成，预期集资数亿美元。据灵心巧手官网显示，合作客户包括三星、腾讯（700）、比亚迪（1211）等。

复星国际拟分拆Club Med港上市

复星国际（656）旗下渡假村营运商Club Med据报亦有意来港上市，复星国际已经委任法巴、汇丰及摩根大通负责Club Med在香港的IPO安排，预计集资至少5亿美元，相当于39亿港元。

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