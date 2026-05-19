百度千帆推Token福利包 采固定预算订阅降企业AI成本 较市价折让最高5成

针对企业应用AI时面临的成本不确定性，百度（9888）旗下百度千帆于今日（19日）宣布，正式推出「Token福利包」，新产品主打「固定预算订阅+灵活账号分发」的营运机制，让企业客户能以权益包形式，统一管理并灵活分发AI运算能力，其Token单价较现时市场定价最多可折让高达5成。

月费800人币可换13亿Token

据了解，是次推出的福利包不设平台及使用终端限制，收费模式方面，计划提供按月计算的5万、10万、20万、40万及80万等多种Credit额度规格。以每月800元人民币的方案为例，企业可获约13亿Token的ERNIE 4.5 Turbo使用量，资源足以应付中等规模智能体（Agent）及复杂业务场景的密集推理需求。

支援DeepSeek等多款模型

在模型支持方面，福利包覆盖DeepSeek V4、DeepSeek V3.2、Kimi K2.5、GLM-5、GLM-5.1、MiniMax M2.5及ERNIE 4.5 Turbo等多款高性能大模型，用户可按需切换。在Skills方面，产品集成百度优质 Skills 能力，包括百度搜索、百度百科、百度热搜、深度研究、百度网盘、百度贴吧、百度地图、AI绘本、智能生成PPT等，覆盖搜索、工具服务和办公协作等类别。

面向三类企业应用场景

在实际应用层面，该产品面向三类企业应用场景：一是企业内部，将AI额度作为员工智能助手工具资源，用于提升办公协作效率，亦可作为员工福利；二是运营层面，企业可将AI对话、AI绘画等能力包装为用户福利，融入会员体系或营销活动；三是产品增值，企业可将AI服务集成至自有产品体系，拓展功能模块与商业化空间。

随着内地日均Token使用量突破140万亿大关，传统「按调用量计费」的模式令不少企业对AI落地产生成本预算上的隐忧。百度创办人李彦宏早前曾公开表示，「Token消耗代表成本而非收益」，他认为AI时代的真正指标应为「日活跃智能体数量」（DAA），企业应聚焦于Agent能否实际交付结果，而非单纯的成本消耗。

助力企业摆脱成本焦虑

百度千帆则表示，是次全面上线的Token福利包，旨在将底层AI技术由难以预测的变动费用，转化为企业可规划的固定预算。此举有望令AI技术从单纯的计费工具，演变成企业全员可用、可营运及可变现的固定资产，协助企业摆脱成本焦虑，将资源集中投放于打造智能体及创造实际业务价值。