京东「618」5.30启动 直减优惠低至5折 全场景融入AI

京东（9618）宣布，今年「618」购物节5月30日晚上8时启动，届时百亿补贴及大额券同步释放，活动持续至6月21日。是次618主打「官方直降、低至5折」，透过简单直接的方式，为消费者带来官方直减的优惠福利，并将首次全场景、全产业融入AI。京东表示，将以「AI首次全场景、全产业融入」为核心计划，覆盖零售、物流、健康、外卖等超过3000个生活与产业场景，并首次将线下定位为「主战场」，联动上万家实体业态推出优惠。

全渠道线下联动 海外Joybuy首参战

京东零售平台营销中心平台运营部负责人Eric Qi表示，今年618线下成为「主战场」，上万家线下业态参与，包括京东Mall、七鲜超市及京东奥莱，实现「线下体验、线上下单」融合。本地生活方面，京东外卖每日可抢20元（人民币，下同）外卖金券，并推出「外卖+即时送+家政」三合一超级月卡；京东旅行推出988元旅行券包；团购设「百亿补贴专区」。

海外方面，京东旗下欧洲零售品牌Joybuy首次参与618活动，覆盖英国、德国、荷兰、法国等国，依托自建物流实现「211时效」（即早上11时前下单即日送达，晚上11时前下单次日达），服务逾4000万海外消费者。京东全球购已覆盖36个国家，设99元包邮，新增本地退货服务。

京东表示，已将AI能力融入到健康、外卖、家政、家装、金融、养车等各领域，覆盖3000多个场景，是全球AI应用场景最多、产业厚度最强的企业之一 。京东续指，618也将为消费者带来更加丰富的前沿科技产品，植入其JoyInside的京东AI家场景产品群，将首度亮相，目前JoyInside已与近200个家电家居、机械人、健康、玩具等品牌深度合作，为智能硬件植入AI大脑，今年JoyInside将植入超过千万部智能硬件设备。

AI全场景渗透 智能体首季用户增2倍

京东集团技术委员会主席兼京东云总裁曹鹏表示，AI智能体「京言」用户规模已超8000万，首季按年增长200%；「京东AI家」场景产品群将首次亮相，涵盖智能床垫、轮椅等。健康领域，AI医生、营养师、药师将提供24小时一站式服务。

数字人直播首季用量飙升10倍

B端（企业客户）方面，京东指，数字人直播第一季使用量增长10倍，可7天24小时不间断开播；AI地图补货助手助商家库存周转效率提升30%至40%。产业发展方面，京东指，计划5年内采购300万部机械人、100万辆无人车、10万架无人机，并指目前机械臂已成为行业内唯一在商业化场景验证的具身智能产品。

京东健康设AI药师审核药方

另外，京东健康（6618）互联网医疗产品负责人袁晓春表示，今年618将以AI重构健康服务。基于「金医千寻」大模型打造的AI京医智能体，已服务上亿家庭，AI医生满意度逾98%；AI药师日均审核药方逾百万张，风险拦截率达99.6%。优惠上，「健康免单」活动覆盖9大场景，用户必获一次免单机会，另跨界赠送1万份动态血糖仪。

京东物流全链路降本 618应用数千无人车

至于京东物流（2618）具身智能算法负责人王昊天则表示，今年618以「AI全链路降本增效」为核心，目前AI已深度应用于物流超过1000个核心场景，是全球首个将具身智能落地全链路的企业。他称，京东物流依托自研超脑大模型，自营订单90%实现当日达或次日达，干线运输成本下降幅度达双位数。他指，今年618数千台无人车全国运行，仓储坪效提升4倍，拣货效率提升3倍。王昊天又指出，2026年第一季度研发投入增长27.8%。